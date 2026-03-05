荷蘭學者獲觀光特別貢獻獎 讚台灣民主是珍貴基礎

長年推動全球永續旅遊的荷蘭學者沙爾曼，今天在柏林國際旅展台灣館獲觀光署頒發「台灣觀光特別貢獻獎」，他致詞指出，台灣的自由彌足珍貴，因為真正的永續旅遊必須建立在民主與人權基礎上。

觀光署今天在柏林國際旅展（ITB Berlin）頒發「台灣觀光特別貢獻獎」給沙爾曼（Albert Salman），由駐德代表谷瑞生授獎。沙爾曼致詞時表示，台灣是最早與其團隊合作推動永續旅遊的國家之一，他多年來也見證台灣在推動永續觀光方面的投入與成果。

沙爾曼為「綠色目的地基金會」（Green DestinationsFoundation）創辦人，長年推動全球永續旅遊評估與認證機制，包括「全球百大永續目的地」（SustainableDestinations Top 100）等計畫，為各國建立評估旅遊永續發展的重要指標。

談及永續旅遊概念，沙爾曼接受中央社訪問時表示，旅遊活動必然對環境產生影響，完全做到「零衝擊」並不容易，關鍵在於盡可能降低對環境的負面影響，同時讓在地居民受益，包括促進就業、強化社區參與及推動平等。

學者出身的沙爾曼過去致力於海岸環境治理，在海岸生態研究過程中，他注意到大量旅遊活動集中在沿海地區，觀光開發往往對生態造成壓力，也成為他後來推動永續旅遊的重要契機。

「綠色目的地基金會」2014年推出「全球百大永續目的地」評選，台灣是最早參與的亞洲國家之一。花蓮富里吉哈拉艾文化景觀區、東北角暨宜蘭海岸國家風景區為首批入選的台灣綠色目的地。

隨著政策推動與地方政府投入，根據觀光署資料，台灣參與綠色目的地計畫的地點逐年增加，目前已有10多個國家風景區與城市參與相關評鑑與交流。

沙爾曼告訴中央社，永續旅遊並非一次性評量，而是長期逐步改善的過程。透過銀級、金級等階段性獎章制度設計，可鼓勵各國在環境保護、文化保存與社區參與等面向持續提升，逐步讓旅遊發展更符合永續原則。

他觀察到，社會價值與觀光發展的結合，例如支持LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人）多元平權，即是台灣永續旅遊的一大特色。台灣社會重視民主、自由與彼此尊重，也讓在地居民在觀光發展中擁有更多參與及發展機會，台灣民主自由彌足珍貴，在亞洲顯得相當特別。

「沒有自由與對人權的完全尊重，不可能真正實現永續旅遊。」沙爾曼在獲獎感言最後強調，永續旅遊必須建立在自由與人權的基礎上，全球仍有許多國家難以獲得相關認可。

他表示，很高興與台灣夥伴合作，「期待未來能和台灣在這條路上並肩同行，朝向讓旅遊一年比一年更永續的道路上前進」。