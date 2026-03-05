快訊

環團不滿興達電廠5部舊燃煤機組延役10年 高市環保局：將嚴格把關

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
興達電廠是南台灣裝置容量最大的火力發電廠，五組燃氣機組有意展延10年，環團認為此舉違反2019年的環評承諾。圖／地球公民基金會提供
興達電廠是南台灣裝置容量最大的火力發電廠，五組燃氣機組有意展延10年，環團認為此舉違反2019年的環評承諾。圖／地球公民基金會提供

台電公司計畫將興達電廠5部舊燃氣機組延役10年，3月10日召開環評前公開會議，環團認為此舉違反環評承諾、且欠缺說明，呼籲高市府應加嚴把關、讓機組如期除役。環保局表示，將嚴格要求台電公司進一步提出相關具體作為，以維護空氣品質，朝淨零目標前進。

地球公民基金會指出，台電2019年在「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」環評中承諾，1998年起商轉的5部舊燃氣機組將於2026年及2027年陸續除役，此為高市環保局核發操作許可證的條件。

近日台電提出「興達電廠第二期更新改建計畫」（簡稱興達二期），新增2部燃氣發電機組及5部舊燃氣機組延役至2037年，其中5部舊機組延役是為了避免影響整體電力系統供電能力，以及中長期混燒氫氣的淨零技術發展。

環團質疑，5部舊燃氣機組若延役，有關空汙、碳排計算及環境影響，都將與當時的環評結果不符，社會大眾無法了解延役所造成的空汙或碳排。目前興達二期環說書中，並沒有將舊燃氣機組的加氫混燒列入規畫，更沒有評估相關基礎建設，如管線工程等會對環境可能造成的影響。

此外，當時新建機組是以汰舊為前提，如果任由興達二期新開發計畫推翻既有規畫與環評審查，恐破壞社會對於環評制度的信賴；目前舊燃氣機組延役理由及相關評估不夠清楚，難以說服社會大眾。

環團提出兩大主張，第一，高市環保局對興達舊燃氣機組操作許可應嚴格審查，許可條件應維持5部燃氣機組如期除役。第二，台電應對違反原環評結論的適法性有更完整說明，並於二期環說書中提出未來全廠溫室氣體排放、空汙之模擬評估及空汙控管機制，納入加氫製程規劃，具體釐清舊燃氣機組延役的必要性。

高市環保局回應，台電公司「興達電廠第二期更新改建計畫」，規畫新增2部燃氣機組並延役5部既有燃氣機組，經審視台電公司公開資料，有關機組之操作、防制等空汙減量作為規畫尚未明確說明；此外於溫室氣體排放方面，台電公司亦應規畫導入可行之碳捕捉、再利用、封存等技術，並同步加速混氫、混氨等技術研發。

興達電廠5部舊燃氣機組原訂於2026及2027年除役，以達成高雄各年度空汙控制對策。圖／地球公民基金會提供
興達電廠5部舊燃氣機組原訂於2026及2027年除役，以達成高雄各年度空汙控制對策。圖／地球公民基金會提供

興達電廠是南台灣裝置容量最大的火力發電廠，依據環評說明書內容，四組<a href='/search/tagging/2/燃煤機組' rel='燃煤機組' data-rel='/2/241685' class='tag'><strong>燃煤機組</strong></a>已陸續除役或轉為備用機組，5部舊燃氣機組也有除役時程。圖／地球公民基金會提供
興達電廠是南台灣裝置容量最大的火力發電廠，依據環評說明書內容，四組燃煤機組已陸續除役或轉為備用機組，5部舊燃氣機組也有除役時程。圖／地球公民基金會提供

興達發電廠的操作許內有註明，五組燃氣機組將分別在2026年及2027年除役。圖／地球公民基金會提供
興達發電廠的操作許內有註明，五組燃氣機組將分別在2026年及2027年除役。圖／地球公民基金會提供

