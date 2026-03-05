台灣虎航WBC應援專機出發 球迷捕獲野生陳金鋒嗨翻

2026世界棒球經典賽（WBC）正式開打，台灣虎航與台灣運動觀光發展協會攜手合作，以實際行動力挺中華隊，今天特別安排台灣虎航IT-200、IT-201、IT-202、IT-203往返桃園及東京成田，並全面更換應援頭墊紙。其中IT-202航班所有旅客都能獲得「限定應援禮」，包含精心設計的應援毛巾乙份，及每人一份的「虎將應援黑糖麻糬饅頭」機上小點心，讓應援之旅充滿幸福感。

台灣虎航表示，上個月限量推出的中華隊應援套票，共計銷售30組，其中5組的中日韓套票組及25組的中日套票組分別於開賣後34秒及1分21秒後全數售罄。購買應援套票的球迷們搭乘今天起飛的IT-202航班一起前往賽事現場，本日執行IT-202航班的客艙組員，也特別在執勤時換上應援版的工作圍裙，讓搭機旅客從報到櫃檯至機艙內，都能感受到滿滿的專屬應援氛圍。

台灣虎航董事長黃世惠也搭乘IT-202航班前往東京，她在報到櫃台巧遇我國棒球好手陳金鋒，他同樣搭乘該班機前往日本，雙方在櫃台前留下合影，不少搭乘IT-202的旅客大呼值回票價。此外，台灣虎航更將機艙化身為萬呎高空應援台，在飛行途中舉辦「中華隊小知識有獎徵答」活動，答對者還能獲得精美小禮物。遊戲的結尾，台灣虎航董事長黃世惠也邀請全機旅客一齊為中華隊集氣，共同預祝中華隊旗開得勝。

台灣虎航表示，身為我國第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，未來將持續秉持「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，提供旅客豐富多元的飛行選擇，並且持續支持各項國際賽事與文化交流，與全民一同站上應援最前線，陪伴中華隊與所有熱血球迷翱翔天際、共創榮耀。

搭乘台灣虎航限定應援航班IT-202的熱血球迷，皆可獲得精心設計的應援毛巾乙份。圖／台灣虎航提供

台灣虎航準備機上小點心「虎將應援黑糖麻糬饅頭」，結合台灣在地風味與虎將手持棒球、戴球帽的可愛造型。圖／台灣虎航提供

台灣虎航董事長黃世惠搭乘IT-202航班前往東京，我國棒球好手陳金鋒也搭乘同班機前往日本，雙方在櫃臺前留下合影。圖／讀者提供