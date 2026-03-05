快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣虎航WBC應援專機出發 球迷捕獲野生陳金鋒嗨翻

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台灣虎航與全民一同站上應援最前線。圖／台灣虎航提供
台灣虎航與全民一同站上應援最前線。圖／台灣虎航提供

2026世界棒球經典賽（WBC）正式開打，台灣虎航與台灣運動觀光發展協會攜手合作，以實際行動力挺中華隊，今天特別安排台灣虎航IT-200、IT-201、IT-202、IT-203往返桃園及東京成田，並全面更換應援頭墊紙。其中IT-202航班所有旅客都能獲得「限定應援禮」，包含精心設計的應援毛巾乙份，及每人一份的「虎將應援黑糖麻糬饅頭」機上小點心，讓應援之旅充滿幸福感。

台灣虎航表示，上個月限量推出的中華隊應援套票，共計銷售30組，其中5組的中日韓套票組及25組的中日套票組分別於開賣後34秒及1分21秒後全數售罄。購買應援套票的球迷們搭乘今天起飛的IT-202航班一起前往賽事現場，本日執行IT-202航班的客艙組員，也特別在執勤時換上應援版的工作圍裙，讓搭機旅客從報到櫃檯至機艙內，都能感受到滿滿的專屬應援氛圍。

台灣虎航董事長黃世惠也搭乘IT-202航班前往東京，她在報到櫃台巧遇我國棒球好手陳金鋒，他同樣搭乘該班機前往日本，雙方在櫃台前留下合影，不少搭乘IT-202的旅客大呼值回票價。此外，台灣虎航更將機艙化身為萬呎高空應援台，在飛行途中舉辦「中華隊小知識有獎徵答」活動，答對者還能獲得精美小禮物。遊戲的結尾，台灣虎航董事長黃世惠也邀請全機旅客一齊為中華隊集氣，共同預祝中華隊旗開得勝。

台灣虎航表示，身為我國第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，未來將持續秉持「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，提供旅客豐富多元的飛行選擇，並且持續支持各項國際賽事與文化交流，與全民一同站上應援最前線，陪伴中華隊與所有熱血球迷翱翔天際、共創榮耀。

搭乘台灣虎航限定應援航班IT-202的熱血球迷，皆可獲得精心設計的應援毛巾乙份。圖／台灣虎航提供
搭乘台灣虎航限定應援航班IT-202的熱血球迷，皆可獲得精心設計的應援毛巾乙份。圖／台灣虎航提供

台灣虎航準備機上小點心「虎將應援黑糖麻糬饅頭」，結合台灣在地風味與虎將手持棒球、戴球帽的可愛造型。圖／台灣虎航提供
台灣虎航準備機上小點心「虎將應援黑糖麻糬饅頭」，結合台灣在地風味與虎將手持棒球、戴球帽的可愛造型。圖／台灣虎航提供

台灣虎航董事長黃世惠搭乘IT-202航班前往東京，我國棒球好手陳金鋒也搭乘同班機前往日本，雙方在櫃臺前留下合影。圖／讀者提供
台灣虎航董事長黃世惠搭乘IT-202航班前往東京，我國棒球好手陳金鋒也搭乘同班機前往日本，雙方在櫃臺前留下合影。圖／讀者提供

台灣虎航WBC應援專機全面更換上應援頭墊紙。圖／台灣虎航提供
台灣虎航WBC應援專機全面更換上應援頭墊紙。圖／台灣虎航提供

經典賽 中華隊 陳金鋒 台灣虎航 日本

延伸閱讀

台灣虎航限定應援航班赴日 球迷捕捉野生陳金鋒大呼「值得」

WBC經典賽明開戰！台南市「不分藍綠」強力替中華隊應援

經典賽／熱血集結！新北打造2026WBC最強應援派對 為中華隊加油

WBC熱血開打！屋馬餐飲集團串聯三品牌催動全城應援

相關新聞

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

受到華南雲雨區東移影響，宜蘭蘇澳地區下起傾盆大雨，部分地區出現淹水讓民眾心驚，想起去年1111鳳凰水患，擔心釀成災情；這場豪雨漫淹影響部分台鐵各段，目前永樂站與蘇澳新站之間的東正線，只能維持單線雙向行車，上下行各次列車都受到延誤。

未來1周3波東北季風接力…北東持續濕冷 低溫「下探15度」

未來1周有3波東北季風接力，天氣變化在於東北季風增強，溫度就下降，冷空氣減弱溫度就回升，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，3波東北季風分別在明天至周日、下周一至周三、下周四至下周六接續影響，北東持續濕冷，低溫下探15度。

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

疾管署公布國內再新增一起麻疹境外移入致國內感染群聚事件，指標個案為中部40多歲本國籍男性，今年1月底至2月初曾至馬來西亞洽公，返台經醫院通報採檢，2月13日確診；第二名病例為中部20多歲女性，在指標個案就醫時接觸，於接觸後18天出現發燒及出疹，經主動聯繫衛生單位後就醫並通報採檢後確診。

私密處竄出白色生物…醫問症狀 病患竟回：用飼料養嗎？

私密處不適求醫不可恥，但若對疾病毫無概念，問診過程也可能變得相當尷尬。泌尿科醫師廖奕安近日在社群平台分享一段門診趣事，一名患者因陰毛處出現異物前來就醫，沒想到過程中卻出現...

全台最熱血航班 台灣虎航WBC應援專機5日啟航

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開打，台灣虎航（6757）本次與台灣運動觀光發展協會攜手合作，以實際行動力挺中華隊！全台最熱血航班！台灣虎航WBC應援專機5日啟航。

全台瘋棒球！ 台北大巨蛋漫畫特展「壘上有人」開幕

為持續推廣台灣漫畫與運動文化，文化部與遠雄巨蛋事業股份有限公司合作，搭配2026年WBC世界棒球經典賽熱潮，自3月5日起至7月26日將國家漫畫博物館籌備處推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，延伸到台北大巨蛋園區，以不同形式、樣貌呈現棒球漫畫主題視覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。