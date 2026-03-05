台灣虎航限定應援航班赴日 球迷捕捉野生陳金鋒大呼「值得」

快訊

中央社／ 桃園機場5日電

台灣虎航與台灣運動觀光發展協會合作，今天安排班機往返桃園及東京，並全面更換應援頭墊紙，吸引不少球迷搭乘指定應援航班，更有旅客捕捉到野生陳金鋒，球迷大呼值得。

台灣虎航表示，2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開打，台灣虎航與台灣運動觀光發展協會攜手合作推出限量應援套票，其中5組的中日韓套票組及25組的中日套票組分別於開賣後34秒及1分21秒後全數售罄，球迷們今天也一同搭乘IT202航班一起前往日本

台灣虎航說，IT202航班的客艙組員執勤時特別換上應援版工作圍裙，搭機旅客從報到櫃檯至機艙內，都可感受到滿滿的專屬應援氛圍，更送給所有搭乘IT202航班民眾「限定應援禮」，包含精心設計的應援毛巾乙份，及每人一份的「虎將應援黑糖麻糬饅頭」機上小點心，讓應援之旅充滿幸福感。

有球迷在搭機時，捕捉野生陳金鋒也搭乘這班飛機前往日本，陳金鋒並親切地跟台灣虎航董事長黃世惠合照，令球迷們大呼值得。

台灣虎航特別安排IT200、IT201、IT202、IT203，在5日成為限定應援航班，往返桃園及東京成田機場，出發的IT202班機滿席180席，報到174席，載客率96.7%，飛行途中，台灣虎航也在機艙內舉辦有獎徵答活動，由客艙組員熱情與旅客互動領取小禮物，邀請全機旅客一齊為台灣隊集氣加油。

