亞東醫院智慧個管平台 跨界打造心臟衰竭照護網

新北市亞東醫院表示，獲美國心臟協會「全方位心臟衰竭中心」認證，今天授證，成為亞洲首家獲此肯定的醫療機構，透過生成式人工智慧管理平台，隨時監控與照護心臟衰竭病友。

亞東醫院今天發布新聞表示，心臟衰竭常被形容為「緩慢的告別」，病友出院後，往往面臨反覆惡化與再住院風險，醫療照護若出現「醫病斷點」，後果可能瞬間加劇。

亞東醫院說，透過生成式人工智慧（GenAI）的「智慧個案管理平台」，如同24小時運作的雲端大腦，串聯新北市政府消防局，築起從病房延伸到居家的全天候守護。

亞東醫院醫學研究部主任、心臟血管內科醫師吳彥雯說，今天獲美國心臟協會（AHA）授證「全方位心臟衰竭中心（Comprehensive Heart Failure Center）」資格，其核心在於將傳統被動就醫翻轉為「主動防禦」。

院方說，「智慧個管平台」展現科技防護力，包括導入生成式人工智慧技術，整合病歷與臨床數據，自動檢視藥物是否達到指引建議劑量，協助醫師即時優化治療策略，確保與國際治療標準接軌。

另外，串聯心臟科與腎臟科數據，建立心臟腎臟共同照護網，精準監測利尿劑與關鍵藥物的調整，降低腎功能惡化與併發症風險。

系統也導入智慧心律遠距監測裝置，即時監控血壓、心率與體重變化，一旦偵測微幅異常時，立即通知個管師提前介入控管風險，並連動新北市政府消防局119勤務指揮中心。系統將自動定位，由消防體系第一時間派遣救護車，爭取黃金救援時間，讓居家照護零死角，大幅降低突發性風險。

院長邱冠明說，對心衰病友而言，出院後的每一天都充滿焦慮；亞東團隊持續優化智慧平台與流程，讓病友從診間到客廳都有人照應、不再孤單，為台灣智慧心臟衰竭照護寫下新的里程碑。