未來1周3波東北季風接力…北東持續濕冷 低溫「下探15度」

未來1周有3波東北季風接力，天氣變化在於東北季風增強，溫度就下降，冷空氣減弱溫度就回升，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，3波東北季風分別在明天至周日、下周一至周三、下周四至下周六接續影響，北東持續濕冷，低溫下探15度。

黃恩鴻說，未來1周受到一波波東北季風影響，3天就有1波，未來1周共有3波接續來襲，明天至周日為首波，明（6日）迎風面的北部、東半部有局部短暫降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭降雨持續，且有較大雨勢機率，中南部山區有零星短暫降雨，中南部平地則為多雲到晴的天氣。

周六、周日（7、8日）降雨趨緩，僅迎風面的大台北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨；下周至下周三（9至11日）受第2波東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，山區也有零星短暫降雨；下周四至下周六（12至14日）為第3波東北季風來襲，雨勢較少，但基隆北海岸、大台北、東半部仍有零星短暫降雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，未來一周中南部白天溫暖，日夜溫差大，北部、東半部濕涼。明天北台灣低溫15、16度，高溫19度，中南部、花東低溫16至18度，高溫24至26度；下周一至下周三北部低溫15、16度，高溫17至19度，其他地區低溫16至18度，高溫24至26度。