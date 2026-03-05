苗可麗母驟世體悟無常 用陪伴鼓勵父親走出家門運動

藝人苗可麗因母親在睡夢中驟逝，體驗到生命的無常。如今高齡85歲苗爸爸也罹患帕金森氏症，她利用父親多年來「送女兒出門」的習慣，以互相的陪伴，鼓勵父親走出家門運動。

弘道老人福利基金會舉辦「爺奶Color Walk」活動，鼓勵長輩走出家門、培養規律運動習慣，今年邁入第13年，今天舉辦起跑記者會，健走大使苗可麗也現場分享，當自己面對父母開始行動不便，才領會「真正的自由」是要能夠來去自如。

苗可麗回想，媽媽自從跌倒後，走路就一直一拐一拐的，當時自己工作忙碌仍1、2個月才回家一趟，直到有次回家，才驚覺媽媽不只變得不愛走路，甚至連脖子也抬不起來。沒想到，有次說好過兩天就要回去，卻在隔天接到消息，母親已在睡夢中過世，讓自己真正體驗到生命的無常。

未能陪伴母親的遺憾，讓她決定推掉不少戲約，花更多時間好好陪伴爸爸。然而爸爸因罹患帕金森氏症，走路都是小碎步，只能請長照人員教導該做什麼運動，並且盡量誘導、鼓勵他復健。

即使如此，苗可麗發現，只要自己要出門，爸爸總是會維持過往的習慣，問一句「需不需要送？要不要陪你去？」以前她總是顧慮父親行動不便而婉拒，但有天她轉念一想，改口說「好啊，我一個人去好像有點危險，不然你陪我去好了。」

讓苗可麗沒想到的是，苗爸爸真的就站起來、穿鞋、一起出門。甚至平常需要坐輪椅的他，到了大馬路也自己站起來走，還會輕輕揮手感謝車子讓路，而且回到家以後整天心情都比較好。

「失智的人只是靈魂被關起來了，不會表達，但其實還是清醒的」，苗可麗說，只要有陪伴，老人家都知道。鼓勵大家多陪伴長者、多帶長輩出去走走，讓長輩保持正向健康心態、養成規律運動的生活習慣，提早儲存健康紅利，迎向健康樂活的銀髮歲月。

弘道首創專屬長輩的「爺奶Color Walk」健走活動已經邁入第13年，今年以「肌發活力 健康同行」的主題，持續聚焦於透過規律運動、維持肌力，將健康行動落實為高齡長輩的日常生活不可或缺的一部分。2026爺奶Color Walk將於4月25日高雄場起陸續起跑，有興趣的民眾相揪參加。