照顧小孩也照顧長者 康軒文教跨界打造養生村

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
由康軒文教集團規畫的「康軒樂活居」日前舉行動土典禮，包括康軒文教集團董事長李萬吉（右六）、新竹市長高虹安(左七)等人均出席。圖／康軒文教集團提供
由康軒文教集團規畫的「康軒樂活居」日前舉行動土典禮，包括康軒文教集團董事長李萬吉（右六）、新竹市長高虹安(左七)等人均出席。圖／康軒文教集團提供

辦學超過卅年的康軒文教集團，前天在新竹市東區大學路舉行「康軒樂活居」動土典禮，康軒文教集團投入樂齡產業，打造新竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，規畫171戶住宅單元，預計於2028年營運。

康軒文教集團發言人許牧民表示，會投入打造養生村主要是發現現在少子化，但年長者人口增加，看準未來長照及樂齡市場大，也覺得過去已有康橋辦學經驗，希望照顧小孩也能照顧年長者，過去經過2年籌備及企劃，第一家選定在新竹設點，康軒樂活居落腳大學城生活圈，鄰近清大與陽明交大，具備綠地與人文氛圍，也能串聯完整醫療與交通網絡。

許牧民說，為了瞭解樂齡市場，除了參考國內養生村，也實地至日本東京樂齡市場向相關人士請益，參考內國外經驗後，決定以長租型的養生村為主要發展目標，目前新竹市第一家，如果取得經驗值有好的回響再投入第二家。

許牧民強調，新竹養生村是一種嘗試，未來還有一大段路要走，但這個市場非常大，畢竟以前嬰兒潮的人口已逐漸老化，這批經歷過經濟起飛的年代，對生活品質也相對在意，更不會期待未來小孩會撫養照顧，若未來無論是獨居或夫妻兩人有專業機構照顧，除每天有課程安排及活動，也能相對支持及陪伴，相信餘年也過得更充足。

