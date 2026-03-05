快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

罹癌初期生活變動…衛福部擬擴大心理支持方案 預計4月公布相關規畫

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
衛福部心健司長陳柏熹表示，將初步規畫「頭頸癌及肺癌」患者提供免費心理諮商，預計4月公布最新計畫內容，下半年開始實施。圖／本報系資料照
衛福部心健司長陳柏熹表示，將初步規畫「頭頸癌及肺癌」患者提供免費心理諮商，預計4月公布最新計畫內容，下半年開始實施。圖／本報系資料照

癌症已連續43年位居台灣十大死因之首，且在罹癌初期容易受副作用及生活變化衝擊，衛福部擬提供患者的心理支持。衛福部心健司長陳柏熹表示，初步規畫「頭頸癌及肺癌」患者提供免費諮商，預計4月公布最新計畫內容，預計今年下半年開始實施。

衛福部提供「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」，補助15至45歲民眾每人3次免費心理諮商，不過因罹癌初期生活變化還有治療副作用，恐會受到相當大衝擊，因此除了建立醫院的癌症中心治療外，必要時再轉介精神科醫師進一步處置，更希望能將提供相關支持，規畫下一步將擴及癌症病患。

陳柏熹表示，雖然目前住院與重症病患的心理支持已具備基礎，但廣大「門診癌症病人」與「慢性追蹤期」的病友，常因就醫時間短暫或擔心被貼標籤，其復發焦慮、睡眠障礙與生活適應等心理需求往往被忽視。實證研究也顯示，且研究患者在確診初期因適應壓力較大，自傷風險也相對較高。

為補足此一缺口，衛福部同步啟動心理健康促進研究及創新方案發展計畫。陳柏熹說，指引內容以「篩檢—轉介—介入」為核心的分級照護，輕微症狀由主要照護團隊（腫瘤科醫師、護理師）處理；中度由心理師及社工師介入；重度則期待精神科醫師介入。

陳柏熹表示，目前已與腫瘤心理學會及亞太腫瘤心理學會等專家團體一同研議，初步將盤點規畫以已加入全方位癌症防治策進計畫的醫院為對象作為初步推動癌症腫瘤心理支持的目標，根據癌症登記資料，2023年台灣新發癌症個案中，肺癌（肺、支氣管及氣管）達1萬9986人，頭頸癌（口腔、口咽及下咽）則有8522人，將先以頭頸癌、肺癌等癌別為主，先提供心理支持，並評估介入效果如何，後續再視情況逐步擴大，預計今年4月對外公布相關內容，預計下半年上路。

癌症防治 心理諮商 衛福部 心理支持 癌症

延伸閱讀

癌友及家屬免費心理支持 衛福部下半年試辦

青年癌友自殺率高…病團盼心理諮商列「治療標配」納健保 衛福部允評估

HPV病毒恐潛伏10至20年…醫：男性恐成無意識傳遞者 更應及早預防

過年更焦慮！癌友化療掉髮 戴安全帽瞞父母

相關新聞

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

疾管署公布國內再新增一起麻疹境外移入致國內感染群聚事件，指標個案為中部40多歲本國籍男性，今年1月底至2月初曾至馬來西亞洽公，返台經醫院通報採檢，2月13日確診；第二名病例為中部20多歲女性，在指標個案就醫時接觸，於接觸後18天出現發燒及出疹，經主動聯繫衛生單位後就醫並通報採檢後確診。

私密處竄出白色生物…醫問症狀 病患竟回：用飼料養嗎？

私密處不適求醫不可恥，但若對疾病毫無概念，問診過程也可能變得相當尷尬。泌尿科醫師廖奕安近日在社群平台分享一段門診趣事，一名患者因陰毛處出現異物前來就醫，沒想到過程中卻出現...

全台最熱血航班 台灣虎航WBC應援專機5日啟航

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開打，台灣虎航（6757）本次與台灣運動觀光發展協會攜手合作，以實際行動力挺中華隊！全台最熱血航班！台灣虎航WBC應援專機5日啟航。

全台瘋棒球！ 台北大巨蛋漫畫特展「壘上有人」開幕

為持續推廣台灣漫畫與運動文化，文化部與遠雄巨蛋事業股份有限公司合作，搭配2026年WBC世界棒球經典賽熱潮，自3月5日起至7月26日將國家漫畫博物館籌備處推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，延伸到台北大巨蛋園區，以不同形式、樣貌呈現棒球漫畫主題視覺。

靠日月星辰天文航海 陳懷璞挑戰無動力帆船橫越嚴酷南冰洋與南大西洋

台灣海上探險家陳懷璞繼前年挑戰橫越北大西洋後，將再以無動力帆船橫越極其嚴酷的南冰洋與南大西洋，航程預計3月25日自南美洲福克蘭群島出發，啟程後不依賴GPS，僅憑藉太陽、月亮與星辰進行天文航海，以無動力風帆船航跨7千公里的浩瀚汪洋，估計於5月抵達南非好望角。

3波東北季風接力來襲！北台灣濕涼探17度 全台雨區曝光

氣象署表示，明天東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，北部濕涼，整天氣溫介於攝氏17到19度，而9日、12日還有東北季...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。