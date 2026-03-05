罹癌初期生活變動…衛福部擬擴大心理支持方案 預計4月公布相關規畫

癌症已連續43年位居台灣十大死因之首，且在罹癌初期容易受副作用及生活變化衝擊，衛福部擬提供患者的心理支持。衛福部心健司長陳柏熹表示，初步規畫「頭頸癌及肺癌」患者提供免費諮商，預計4月公布最新計畫內容，預計今年下半年開始實施。

衛福部提供「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」，補助15至45歲民眾每人3次免費心理諮商，不過因罹癌初期生活變化還有治療副作用，恐會受到相當大衝擊，因此除了建立醫院的癌症中心治療外，必要時再轉介精神科醫師進一步處置，更希望能將提供相關支持，規畫下一步將擴及癌症病患。

陳柏熹表示，雖然目前住院與重症病患的心理支持已具備基礎，但廣大「門診癌症病人」與「慢性追蹤期」的病友，常因就醫時間短暫或擔心被貼標籤，其復發焦慮、睡眠障礙與生活適應等心理需求往往被忽視。實證研究也顯示，且研究患者在確診初期因適應壓力較大，自傷風險也相對較高。

為補足此一缺口，衛福部同步啟動心理健康促進研究及創新方案發展計畫。陳柏熹說，指引內容以「篩檢—轉介—介入」為核心的分級照護，輕微症狀由主要照護團隊（腫瘤科醫師、護理師）處理；中度由心理師及社工師介入；重度則期待精神科醫師介入。

陳柏熹表示，目前已與腫瘤心理學會及亞太腫瘤心理學會等專家團體一同研議，初步將盤點規畫以已加入全方位癌症防治策進計畫的醫院為對象作為初步推動癌症腫瘤心理支持的目標，根據癌症登記資料，2023年台灣新發癌症個案中，肺癌（肺、支氣管及氣管）達1萬9986人，頭頸癌（口腔、口咽及下咽）則有8522人，將先以頭頸癌、肺癌等癌別為主，先提供心理支持，並評估介入效果如何，後續再視情況逐步擴大，預計今年4月對外公布相關內容，預計下半年上路。