健康台灣砸240億推動50項學名藥國產化 藥界籲工作小組納產業界代表

總統府今天舉辦健康台灣推動委員會第7次委員會議，賴清德總統提到，政府將推動為期4年「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，從源頭產製至臨床使用，全面建構台灣藥物供應防線，至少50項藥物將國產化。對此，國內藥界樂見在地藥品韌性，但提醒為使政策具體可行，應邀集製藥產業加入會議，方能對症下藥，公私協力建立具韌性藥品的生態體系。

學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩表示，製藥產業樂見賴總統以國家高度推動在地藥品韌性，以行動強化台灣藥品供應安全，但她呼籲，政策落地前應邀集製藥產業加入會議，才能對症下藥、公私協力建立具韌性的藥品生態體系。

殷為瑩表示，藥品韌性已是全球各國關注議題，各國陸續透過法規、預算建立韌性政策，為使改革具體可行，建議政府應邀製藥產業代表，加入健康台灣委員會相關工作小組參與討論，讓政策規劃貼近在地製藥供應的實際狀況；另呼籲朝野儘速通過韌性預算，讓政策有足夠資源推動，才能確保台灣面臨全球供應韌性風險時也能同步發展國藥國造的兆元經濟。

賴總統提到，政府將推動至少50項關鍵藥物國產自製，透過政策補助、市場引導以及健保給付鼓勵，帶動原料藥國造化與生物藥自主化，建立「關鍵藥物供應國家隊」，確保關鍵藥物供應韌性，特別是在緊急狀態下，保有最基本醫療能量，另將成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心」（PILLS Center），導入智慧化監控系統，來對藥品供應有精準的預警，並完善調度機制。

賴總統指出，為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，不只是守護健康、確保國家安全的計畫，更是推動生醫產業升級的契機，盼讓台灣成為全球生醫藥品、醫材供應鏈中不可或缺的夥伴，將藥物韌性的提升，轉化為領航「健康台灣」的產業動能。