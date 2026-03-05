快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

健康台灣砸240億推動50項學名藥國產化 藥界籲工作小組納產業界代表

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
總統府今天舉辦健康台灣推動委員會第7委員會議，賴總統提到，政府將推動為期4年「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，從源頭產製至臨床使用，全面建構台灣藥物供應防線。示意圖／本報系資料照片
總統府今天舉辦健康台灣推動委員會第7委員會議，賴總統提到，政府將推動為期4年「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，從源頭產製至臨床使用，全面建構台灣藥物供應防線。示意圖／本報系資料照片

總統府今天舉辦健康台灣推動委員會第7次委員會議，賴清德總統提到，政府將推動為期4年「國家藥物韌性整備計畫」，投入240億元預算，從源頭產製至臨床使用，全面建構台灣藥物供應防線，至少50項藥物將國產化。對此，國內藥界樂見在地藥品韌性，但提醒為使政策具體可行，應邀集製藥產業加入會議，方能對症下藥，公私協力建立具韌性藥品的生態體系。

學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩表示，製藥產業樂見賴總統以國家高度推動在地藥品韌性，以行動強化台灣藥品供應安全，但她呼籲，政策落地前應邀集製藥產業加入會議，才能對症下藥、公私協力建立具韌性的藥品生態體系。

殷為瑩表示，藥品韌性已是全球各國關注議題，各國陸續透過法規、預算建立韌性政策，為使改革具體可行，建議政府應邀製藥產業代表，加入健康台灣委員會相關工作小組參與討論，讓政策規劃貼近在地製藥供應的實際狀況；另呼籲朝野儘速通過韌性預算，讓政策有足夠資源推動，才能確保台灣面臨全球供應韌性風險時也能同步發展國藥國造的兆元經濟。

賴總統提到，政府將推動至少50項關鍵藥物國產自製，透過政策補助、市場引導以及健保給付鼓勵，帶動原料藥國造化與生物藥自主化，建立「關鍵藥物供應國家隊」，確保關鍵藥物供應韌性，特別是在緊急狀態下，保有最基本醫療能量，另將成立「國家級藥物智慧物流與儲備中心」（PILLS Center），導入智慧化監控系統，來對藥品供應有精準的預警，並完善調度機制。

賴總統指出，為期4年的「國家藥物韌性整備計畫」，不只是守護健康、確保國家安全的計畫，更是推動生醫產業升級的契機，盼讓台灣成為全球生醫藥品、醫材供應鏈中不可或缺的夥伴，將藥物韌性的提升，轉化為領航「健康台灣」的產業動能。

藥品 賴清德

延伸閱讀

經濟部三枝箭！ 拚藥業產值2030年增至1,800億元

總統府健康、氣候委員會首度聯席 賴總統揭藥物韌性三大核心

強化台灣醫療體系 總統府健康台灣委員會5日推「國家藥物韌性整備計畫」

十天內15藥品短缺…食藥署曝7項為必要藥品 氣喘、結膜炎用藥均上榜

相關新聞

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

疾管署公布國內再新增一起麻疹境外移入致國內感染群聚事件，指標個案為中部40多歲本國籍男性，今年1月底至2月初曾至馬來西亞洽公，返台經醫院通報採檢，2月13日確診；第二名病例為中部20多歲女性，在指標個案就醫時接觸，於接觸後18天出現發燒及出疹，經主動聯繫衛生單位後就醫並通報採檢後確診。

私密處竄出白色生物…醫問症狀 病患竟回：用飼料養嗎？

私密處不適求醫不可恥，但若對疾病毫無概念，問診過程也可能變得相當尷尬。泌尿科醫師廖奕安近日在社群平台分享一段門診趣事，一名患者因陰毛處出現異物前來就醫，沒想到過程中卻出現...

全台最熱血航班 台灣虎航WBC應援專機5日啟航

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開打，台灣虎航（6757）本次與台灣運動觀光發展協會攜手合作，以實際行動力挺中華隊！全台最熱血航班！台灣虎航WBC應援專機5日啟航。

全台瘋棒球！ 台北大巨蛋漫畫特展「壘上有人」開幕

為持續推廣台灣漫畫與運動文化，文化部與遠雄巨蛋事業股份有限公司合作，搭配2026年WBC世界棒球經典賽熱潮，自3月5日起至7月26日將國家漫畫博物館籌備處推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，延伸到台北大巨蛋園區，以不同形式、樣貌呈現棒球漫畫主題視覺。

靠日月星辰天文航海 陳懷璞挑戰無動力帆船橫越嚴酷南冰洋與南大西洋

台灣海上探險家陳懷璞繼前年挑戰橫越北大西洋後，將再以無動力帆船橫越極其嚴酷的南冰洋與南大西洋，航程預計3月25日自南美洲福克蘭群島出發，啟程後不依賴GPS，僅憑藉太陽、月亮與星辰進行天文航海，以無動力風帆船航跨7千公里的浩瀚汪洋，估計於5月抵達南非好望角。

3波東北季風接力來襲！北台灣濕涼探17度 全台雨區曝光

氣象署表示，明天東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，北部濕涼，整天氣溫介於攝氏17到19度，而9日、12日還有東北季...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。