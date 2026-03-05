快訊

海洋微塑膠汙染嚴重 海生館發現塑膠添加劑影響珊瑚健康

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
瑚蟲經由口部吞食微塑膠顆粒。圖／海生館提供
瑚蟲經由口部吞食微塑膠顆粒。圖／海生館提供

海洋微塑膠汙染問題日益嚴重，國立海洋生物博物館研究團隊在國際權威期刊「Aquatic Toxicology」（水生毒理學）發表最新成果，以先進的「非標定脂質體學」方法，揭示常見的塑膠添加劑「六溴環十二烷」對珊瑚正常代謝功能的干擾，影響其免疫反應，削弱健康狀態。

海生館表示，六溴環十二烷是一種廣泛使用的阻燃劑，自1980年代起大量添加於保麗龍等塑膠產品中。當塑膠製品被棄置於環境並分解為微塑膠後，這些化學添加物會隨微塑膠顆粒一同被珊瑚等濾食性生物攝入與累積，無像在吞藥丸，吃進大量的化學添加物。

過去對塑膠添加劑造成海洋生物的影響所知有限，在國科會研究補助下，海生館唐川禾與李幸慧博士，跨領域與台大環境與職業健康科學研究所教授林靖愉合作研究，發現六溴環十二烷會引發珊瑚代謝失衡，干擾細胞正常生理機制與免疫功能，珊瑚外表看似正常健康卻已受損，更難承受其他環境壓力。

海生館表示，這項研究結果提醒大家，微塑膠對海洋生物的威脅不僅來自微顆粒性質，所攜帶的化學添加物更是珊瑚健康的隱形殺手。海生館除了長期監測環境汙染對珊瑚礁生態的影響，也呼籲大家加速減塑行動，共同守護地球及海洋。

