癌友及家屬免費心理支持 衛福部下半年試辦

癌症連續43年蟬聯國人10大死因榜首，對身心衝擊巨大。衛福部正著手規劃癌友及家屬免費心理支持方案，初步將鎖定頭頸癌、肺癌等癌症類別，預計今年下半年推動試辦計畫。

衛生福利部目前已有「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，補助15至45歲民眾每人3次免費心理諮商；考量罹癌對個人與家庭的影響，衛福部心理健康司規劃下一步將擴及癌症病患。

心健司長陳柏熹今天下午接受媒體電訪說明，雖然住院與重症病患的心理支持已具備基礎，但廣大「門診癌症病人」與「慢性追蹤期」的病友，常因就醫時間短暫或擔心被貼標籤，其復發焦慮、睡眠障礙與生活適應等心理需求往往被忽視。

因此，衛福部去年底已完成醫院版本的癌友及家屬心理支持方案。陳柏熹說，希望在醫院建立完整系統，由心理師進行評估及支持，有需要者也可以進一步接受心理治療。

陳柏熹指出，指引內容以「篩檢—轉介—介入」為核心的分級照護，輕微症狀由主要照護團隊（腫瘤科醫師、護理師）處理；中度由心理師及社工師介入；重度則期待精神科醫師介入。

衛福部預計在今年4月完成資源盤點，試辦計畫今年下半年上路。陳柏熹表示，將選定數家醫院進行試辦計畫，因為各種癌症類別的病程差異極大，初步鎖定頭頸癌、肺癌等癌別，增加對家屬和個案本身的支持，盼改善其生活品質，且實證研究也顯示，心理壓力小的癌友，其預後也會比較好。

陳柏熹強調，正在進行最後研議，決定哪些醫院適合試辦計畫，後續會讓系統更完備運行，統一規範後，讓大家依照指引進行，再分析試辦計畫成效，最後再討論正式納入健保給付的問題，相關細節將在4月公布。