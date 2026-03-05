快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

癌友及家屬免費心理支持 衛福部下半年試辦

中央社／ 台北5日電

癌症連續43年蟬聯國人10大死因榜首，對身心衝擊巨大。衛福部正著手規劃癌友及家屬免費心理支持方案，初步將鎖定頭頸癌、肺癌等癌症類別，預計今年下半年推動試辦計畫。

衛生福利部目前已有「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」，補助15至45歲民眾每人3次免費心理諮商；考量罹癌對個人與家庭的影響，衛福部心理健康司規劃下一步將擴及癌症病患。

心健司長陳柏熹今天下午接受媒體電訪說明，雖然住院與重症病患的心理支持已具備基礎，但廣大「門診癌症病人」與「慢性追蹤期」的病友，常因就醫時間短暫或擔心被貼標籤，其復發焦慮、睡眠障礙與生活適應等心理需求往往被忽視。

因此，衛福部去年底已完成醫院版本的癌友及家屬心理支持方案。陳柏熹說，希望在醫院建立完整系統，由心理師進行評估及支持，有需要者也可以進一步接受心理治療

陳柏熹指出，指引內容以「篩檢—轉介—介入」為核心的分級照護，輕微症狀由主要照護團隊（腫瘤科醫師、護理師）處理；中度由心理師及社工師介入；重度則期待精神科醫師介入。

衛福部預計在今年4月完成資源盤點，試辦計畫今年下半年上路。陳柏熹表示，將選定數家醫院進行試辦計畫，因為各種癌症類別的病程差異極大，初步鎖定頭頸癌、肺癌等癌別，增加對家屬和個案本身的支持，盼改善其生活品質，且實證研究也顯示，心理壓力小的癌友，其預後也會比較好。

陳柏熹強調，正在進行最後研議，決定哪些醫院適合試辦計畫，後續會讓系統更完備運行，統一規範後，讓大家依照指引進行，再分析試辦計畫成效，最後再討論正式納入健保給付的問題，相關細節將在4月公布。

癌友 健保給付 心理治療

延伸閱讀

青年癌友自殺率高…病團盼心理諮商列「治療標配」納健保 衛福部允評估

勞動部「多元陪伴照顧服務」 提供喘息支持

健康名人堂／確保醫療暴力零容忍 防治成果納入醫院評鑑

回響／病主法簽署率低 醫籲總統代言「打破禁忌」

相關新聞

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

疾管署公布國內再新增一起麻疹境外移入致國內感染群聚事件，指標個案為中部40多歲本國籍男性，今年1月底至2月初曾至馬來西亞洽公，返台經醫院通報採檢，2月13日確診；第二名病例為中部20多歲女性，在指標個案就醫時接觸，於接觸後18天出現發燒及出疹，經主動聯繫衛生單位後就醫並通報採檢後確診。

私密處竄出白色生物…醫問症狀 病患竟回：用飼料養嗎？

私密處不適求醫不可恥，但若對疾病毫無概念，問診過程也可能變得相當尷尬。泌尿科醫師廖奕安近日在社群平台分享一段門診趣事，一名患者因陰毛處出現異物前來就醫，沒想到過程中卻出現...

全台最熱血航班 台灣虎航WBC應援專機5日啟航

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開打，台灣虎航（6757）本次與台灣運動觀光發展協會攜手合作，以實際行動力挺中華隊！全台最熱血航班！台灣虎航WBC應援專機5日啟航。

全台瘋棒球！ 台北大巨蛋漫畫特展「壘上有人」開幕

為持續推廣台灣漫畫與運動文化，文化部與遠雄巨蛋事業股份有限公司合作，搭配2026年WBC世界棒球經典賽熱潮，自3月5日起至7月26日將國家漫畫博物館籌備處推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，延伸到台北大巨蛋園區，以不同形式、樣貌呈現棒球漫畫主題視覺。

靠日月星辰天文航海 陳懷璞挑戰無動力帆船橫越嚴酷南冰洋與南大西洋

台灣海上探險家陳懷璞繼前年挑戰橫越北大西洋後，將再以無動力帆船橫越極其嚴酷的南冰洋與南大西洋，航程預計3月25日自南美洲福克蘭群島出發，啟程後不依賴GPS，僅憑藉太陽、月亮與星辰進行天文航海，以無動力風帆船航跨7千公里的浩瀚汪洋，估計於5月抵達南非好望角。

3波東北季風接力來襲！北台灣濕涼探17度 全台雨區曝光

氣象署表示，明天東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，北部濕涼，整天氣溫介於攝氏17到19度，而9日、12日還有東北季...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。