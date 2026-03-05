3波東北季風接力來襲！北台灣濕涼探17度 全台雨區曝光

氣象署表示，明天東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，北部濕涼，整天氣溫介於攝氏17到19度，而9日、12日還有東北季風接力報到。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天起至12日將有3波東北季風南下，影響以迎風面為主，其中北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。

黃恩鴻表示，7日、8日持續受東北季風影響，雨區稍微縮小，僅剩大台北、東半部、恆春半島有局部降雨，而中南部為多雲到晴。

黃恩鴻表示，9日下一波東北季風增強，持續影響至10日、11日，桃園以北、東半部、恆春半島及其他山區有零星短暫雨，而12日還會有另一波東北季風。

氣溫部分，黃恩鴻指出，明天北台灣濕涼，一整天氣溫介於17到19度，至於中南部、花東地區高溫約24到26度，其中南部可能達28、29度。

黃恩鴻表示，7、8日北台灣低溫15、16度，高溫約20、21度，其他地區低溫約16度，高溫24至26度，日夜溫差較大，而9至11日氣溫變化則與周末類似。