「看不見的隱形胖」…台灣女性44%有脂肪肝 醫：注意5大徵兆

脂肪肝是台灣常見的肝病，與代謝症候群、肥胖、糖尿病及飲酒有關，若脂肪長期堆積導致肝細胞發炎，恐致慢性肝病、肝硬化，甚至是肝癌。美兆診所內分泌暨新陳代謝科醫師林素菁提醒，脂肪肝俗稱「肝包油」，是一種「看不見的胖」，有些人雖然看起來很瘦，脂肪肝卻高得驚人，罹癌風險大增。

「受到飲食西化影響，國人吃進過多的油鹽糖以及精緻澱粉，脂肪肝已快變成台灣新國病。」林素菁指出，不少女性體態勻稱，卻在健檢時發現內臟脂肪超標、甚至已有脂肪肝。臨床觀察，女性代謝風險近年出現年輕化與隱形化趨勢，因早期無明顯症狀，很多人以為自己體態不胖就沒事。

根據美兆健康管理機構統計，2015至2024年女性健檢數據顯示，脂肪肝比例長期維持在35%以上，近年攀升明顯，最高甚至超過44%。林素菁說，脂肪肝並非肥胖者專利，許多女性BMI正常，卻已有內臟脂肪累積與肝臟脂肪沉積問題。這種「隱性肥胖」易導致肝炎、心血管疾病，影響全身健康。

數據也顯示，30至55歲的女性易陷入「看不見的胖」，其原因包括荷爾蒙變化、代謝率下降、胰島素阻抗、生活壓力大等。林素菁說，皮質醇上升易導致「壓力胖」，若長期處於高壓、睡眠不足、作息紊亂狀態，皮質醇分泌失衡會干擾血糖調節與脂肪代謝，脂肪容易堆積在腹部與內臟。

林素菁強調，脂肪肝看似小事，卻是代謝失衡的警訊，因為內臟脂肪累積代表錯誤的生活型態，長期下來可能演變成糖尿病前期、三高問題。脂肪肝初期無明顯症狀，常被忽視，多數人在健檢時透過超音波才發現，不過仍可從一些身體變化發現早期警訊。

脂肪肝5大徵兆：

1.腰圍增加：體重變化不大，但褲頭變緊，腰圍增加（中心型肥胖）是反映內臟脂肪過多的重要指標。 2.餐後腹脹：吃完飯後覺得飽脹或胃悶感增加，特別是晚餐後更明顯。 3.容易疲倦：常見疲倦、乏力、食欲不振等症狀，腦霧感增加，專注力下降、提不起精神。 4.睡眠變差：脂肪肝會導致疲倦，進而引發睡眠障礙，出現淺眠、易醒、醒來仍覺得疲累。 5.健檢異常：出現「邊緣異常」的數字，例如三酸甘油脂偏高、HDL偏低、空腹血糖或肝指數偶爾上升。

林素菁強調，上述徵兆不是單一症狀，而是代謝系統發出的早期訊號。脂肪肝是可以透過「少吃多動」逆轉，尤其是有氧運動，建議每周固定安排阻力訓練。另建議以蛋白質與蔬菜打底，減少含糖飲料、精緻澱粉與酒精，才能降低脂肪往內臟堆積的風險。