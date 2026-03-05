肯定協助年輕照顧者政策 家總盼增「夜間居服」與「人生陪跑」制度

隨著高齡化及少子化的家庭結構改變，在家庭中擔任失能、身心障礙或患病家人主要照顧者中，有一群25歲以下的年輕照顧者因家庭照顧壓力，被迫提早承擔沉重的照顧責任，行政院公布針對25歲以下「年輕照顧者」的三大支持政策。中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，雖然目前申請條件相對嚴格，但對家中缺乏成年勞動力且經濟困難家庭，住宿型機構的全額給付具備實質的救濟意義，也期待之後增加夜間居家服務給付，能更加完善。

針對被照顧者長照需要等級為第2級以上，且主要照顧者為25歲以下在學青年，並具備家庭失功能、同住、以及經濟困頓等條件，衛福部推動年輕照顧者照顧支持措施專案計畫，提供「社區式服務」及「公費安置」等照顧替代資源；另對照顧者也有學費減免、課業輔導及獎助措施，保障受教權，並提供職涯發展、訓練等就業支持，提早就業不慌張。

陳景寧說，根據國際相關研究推估，年輕照顧者的比例約占3％。她分享曾有2名孩子因需照顧臥床父親而被迫頻繁請假、甚至無法就學。過去家庭若無經濟能力負擔機構費用，孩子便會陷入發展停滯的困境；現在政府提供住宿型的給付保障，讓符合條件的被照顧者進入機構，雖然條件仍算嚴苛，但至少有給予部分符合資格者幫助。

陳景寧表示，自2023年開始倡議此議題以來，短短3年內政府便成型相關政策，反應速度值得肯定。除了現有的住宿機構補助，政府應提供更多元化的選項，部分家庭並不希望與父母分開生活，其核心困難往往出在「夜間照顧」。未來若能將夜間居家服務優先配發給具備年輕照顧者身份的家庭，將能更精準地減輕學生的照顧體力負擔。

「我們曾接獲個案，孩子想去台北讀書，但媽媽在台中需要照顧，這種決定需要專業引導。」除了功能性的經濟與就業補助，陳景寧表示，年輕照顧者在人生發展階段最缺乏的是「陪跑制度」，像澳洲政府相當重視專業人員的介入，幫助孩子在人生抉擇，如選填志願、跨縣市就讀等，不因家庭照顧壓力而犧牲個人發展。建議政府未來應培訓專業人員或運用志工，提供心理支持與決策陪伴，幫助孩子在關鍵時刻做出不後悔的決定。

陳景寧肯定政府現在的作為，不過也提醒台灣目前對於年輕照顧者的「基礎統計資料」仍是一片空白，未來需透過學校輔導老師系統與兒少團體的跨部會整合，才能精準找出這群隱形的需求者。重視議題只是第一步，下階段應著重於專業人員的培力，並完善學校端的配套機制，才能真正接住這群正在人生起跑點掙扎的年輕照顧者。