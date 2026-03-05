快訊

全台最熱血航班 台灣虎航WBC應援專機5日啟航

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
全台最熱血航班！台灣虎航WBC應援專機5日啟航。台灣虎航／提供
全台最熱血航班！台灣虎航WBC應援專機5日啟航。台灣虎航／提供

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開打，台灣虎航（6757）本次與台灣運動觀光發展協會攜手合作，以實際行動力挺中華隊！全台最熱血航班！台灣虎航WBC應援專機5日啟航。

5日特別安排台灣虎航IT200、IT201、IT202、IT203往返桃園及東京成田航班的航機，全面更換上應援頭墊紙，也吸引了不少球迷特地選擇搭乘指定應援航班，好從踏入機艙的那一刻起，便能感受到熱血沸騰的應援氣氛。

台灣虎航2月推出限量的中華隊應援套票，共計銷售30組，其中5組的中日韓套票組及25組的中日套票組分別於開賣後34秒及1分21秒後全數售罄。購買應援套票的球迷們也將於5日一同搭乘IT202航班一起前往賽事現場，於東京巨蛋內一起感受全場沸騰的應援吶喊氛圍。

而本日執行IT202航班的客艙組員，於執勤時也特別換上應援版的工作圍裙，且搭機旅客從報到櫃檯至機艙內，皆可感受到滿滿的專屬應援氛圍。

為了回饋5日搭乘IT202的熱血球迷，台灣虎航特別準備了豐富的「限定應援禮」，包含精心設計的應援毛巾乙份，讓大家到了東京賽場能第一時間揮汗吶。另還有每人一份的「虎將應援黑糖麻糬饅頭」機上小點心，結合台灣在地風味與虎將手持棒球、戴球帽的可愛造型，讓這趟應援之旅充滿幸福感。

在飛行的途中，台灣虎航機艙內更化身為萬呎高空的應援台，舉辦「中華隊小知識有獎徵答」活動，客艙組員熱情與旅客互動，答對者還能獲得精美小禮物。遊戲的結尾，台灣虎航董事長黃世惠也邀請全機旅客一齊為中華隊集氣，共同預祝中華隊旗開得勝。

台灣虎航為我國第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。台灣虎航將持續秉持「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，提供旅客豐富多元的飛行選擇，也將持續支持各項國際賽事與文化交流，與全民一同站上應援最前線，陪伴中華隊與所有熱血球迷翱翔天際、共創榮耀。

5日特別安排台灣虎航IT200、IT201、IT202、IT203往返桃園及東京成田航班的航機，全面更換上應援頭墊紙。台灣虎航／提供
5日特別安排台灣虎航IT200、IT201、IT202、IT203往返桃園及東京成田航班的航機，全面更換上應援頭墊紙。台灣虎航／提供

2026年世界棒球經典賽(WBC)正式開打，台灣虎航本次與台灣運動觀光發展協會攜手合作，以實際行動力挺中華隊。台灣虎航／提供
2026年世界棒球經典賽(WBC)正式開打，台灣虎航本次與台灣運動觀光發展協會攜手合作，以實際行動力挺中華隊。台灣虎航／提供

