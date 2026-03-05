國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

疾管署公布國內再新增一起麻疹境外移入致國內感染群聚事件，指標個案為中部40多歲本國籍男性，今年1月底至2月初曾至馬來西亞洽公，返台經醫院通報採檢，2月13日確診；第二名病例為中部20多歲女性，在指標個案就醫時接觸，於接觸後18天出現發燒及出疹，經主動聯繫衛生單位後就醫並通報採檢後確診。

疾管署說明，我國今年截至3月4日，累計4例麻疹病例，介於未滿1歲至40多歲，其中2例為國內感染病例，另2例為境外移入病例，感染國家為越南及馬來西亞各一例。

疾管署發言人林明今表示，今年已有兩例麻疹境外移入個案，二例國內感染病例。境外移入致群聚事件中，指標 病例是中部40多歲本國籍男性，今年1月底至2月初曾至馬來西亞，返國7天後出現發燒、咳嗽、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，出疹後於2月10日曾至診所就醫，後續因症狀未改善至醫院急診，經醫院通報採檢於2月13日確診。

指標個案就醫時，接觸中部20多歲女性。因指標個案確診列入監測，且都有配戴口罩，但於監測最後一天，第18天出現發燒及出疹，經主動聯繫衛生單位後就醫並通報採檢後確診。本起群聚事件累計確診2名，指標個案接觸者共58名，除中部廿多歲女性，其餘接觸者已於3月4日監測期滿；案2匡列接觸者共87名，預計監測至3月22日。

林明誠說，全球麻疹疫情持續，亞洲如馬來西亞、越南、新加坡、日本、印尼、印度、蒙古及哈薩克等國家，自去年迄今持續有病例發生；美洲今年多個國家亦持續出現疫情，以墨西哥、美國、加拿大報告病例數為多；歐洲去年共計30國報告逾7000例病例，病例數以羅馬尼亞、法國、荷蘭、義大利及西班牙為多。

疾管署已針對越南、印尼、印度、安哥拉、墨西哥、葉門、巴基斯坦及哈薩克發布旅遊疫情建議等級第二級：警示(Alert)，請民眾對當地採取加強防護；其他共計30國列為第一級：注意（Watch），提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署提醒，麻疹傳染力非常強，如與確診個案有相關接觸史，或已經地方衛生局通知受匡列為接觸者，請務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所示，確實做好健康監測及防護措施，如出現疑似症狀，應戴上口罩並自我隔離，儘快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫。另請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚，加強疑似個案診斷與通報。

疾管署呼籲，近期國際麻疹疫情持續，境外移入及造成國內後續傳播風險增加，國人出國旅遊期間應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩等自我防護措施。

林明誠說，麻疹疫情在社區裡面不大，呼籲家長還沒接種要趕快去接種，若小朋友沒有抗體的時候，很容易感染，而對於滿1歲以上應該接種的小朋友要接種，那滿5歲後入學之前還要再打一劑疫苗才能有效預防。