鳥獸造成停電事故平均年減7.6％ 台電啟動驚蟄穩定供電專案

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台電工作人員摘除鳥巢，以避免外物碰觸線路造成停電。圖／台電提供
台電工作人員摘除鳥巢，以避免外物碰觸線路造成停電。圖／台電提供

台電5日啟動驚蟄穩定供電專案，橫跨配電、輸電與發電系統，摘除鳥巢、修剪樹木、加裝驅鳥器及防蛇/鼠網、封塞管線孔隙，以及線路設備檢測、更新汰換及防護改善等措施，強化供電韌性，降低鳥獸等外力造成的停電事故。

統計鳥獸停電事故從2012年的2838件，下降至2025年1011件，台電說，整體降幅超過6成。不過，若以年化遞減率來看，鳥獸造成的停電事故，平均每年約下降7.6％。

台電統計，一般事故停電因外力所引起約佔近5成，除車禍撞損設備、營造或管路工程挖損線路、樹竹碰觸等外，鳥獸碰觸更占當中約4成比例。部分鳥獸會在電力線路上穿梭攀爬，或使用鐵絲等金屬作為「建材」築巢，當羽毛、尾巴等部位或帶有鐵絲的鳥巢碰觸設備線路，即可能引發停電事故。

針對鳥獸碰觸導致停電事件，台電近年採取「阻斷碰觸路徑」及「營造友善環境」兩大方向，以事前預防取代事發搶修，降低因鳥獸碰觸造成的停電事故。

5日適逢24節氣中的驚蟄日，鳥獸活動開始增加，台電因此啟動驚蟄穩供專案，範圍含蓋配電、輸電與發電三大系統，合計出動超過4000人投入線路維護與預防檢測。

全台24個區營業處及6個供電區營運處，針對各級變電所、輸配電線路設備進行韌性強化，包含更新電纜、裸露設備被覆化、樹木修剪與摘除電桿上鳥巢；21座水火力電廠亦就較易有鳥獸出沒的開關場，強化纜線進出孔管與相關設備間隙等密封處理，及加裝保護網等，以防止鳥獸蛇害，強化供電穩定。

台電 供電 火力電廠

相關新聞

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

疾管署公布國內再新增一起麻疹境外移入致國內感染群聚事件，指標個案為中部40多歲本國籍男性，今年1月底至2月初曾至馬來西亞洽公，返台經醫院通報採檢，2月13日確診；第二名病例為中部20多歲女性，在指標個案就醫時接觸，於接觸後18天出現發燒及出疹，經主動聯繫衛生單位後就醫並通報採檢後確診。

影／台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

有網友PO文「中午要吃便當，遇到『主廚』出來打招呼」，從影片中可見，台中市西屯區一家排骨飯店面準備吃午餐，驚見爐台炒鍋旁有一隻老鼠正在舔食殘渣，嚇得他「高歌離席，引起網友熱議；台中市食安處說明，已完成錄案，並將依程序派員現場稽查。

苗栗飯店5萬住宿費換來「青苔泳池、爛玩具」！網友氣炸：國旅被搞臭了

一名網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」分享過年訂房的慘痛經歷，直指苗栗民德水庫旁的知名飯店不僅設施老舊，服務品質也不佳，讓家族旅遊變成一場「花錢受罪」的體驗。

交通違規「矯正防制班」3月31日實施 闖紅燈等11項累犯強制講習3小時

為降低交通肇事，交通部去年公布駕照管理3策略，其中，重大違規累犯矯正防制班將從今年3月31日起實施，針對闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛、未依規定減速等11項違規樣態，一般駕駛人一年違規達3次、大車駕駛人一年違規2次等累犯，將強制上3小時矯正防制班講習。

私密處竄出白色生物…醫問症狀 病患竟回：用飼料養嗎？

私密處不適求醫不可恥，但若對疾病毫無概念，問診過程也可能變得相當尷尬。泌尿科醫師廖奕安近日在社群平台分享一段門診趣事，一名患者因陰毛處出現異物前來就醫，沒想到過程中卻出現...

經典賽熱血開打！FRIDAYS聯手可樂果出擊 脆脆入菜應援中華隊

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）戰火點燃，全台球迷的熱血靈魂再次被喚醒。美式連鎖餐飲龍頭TGI FRIDAYS宣佈與國民零食品牌「可樂果」跨界合作，自3月5日起至3月18日推出期間限定的「涮嘴應援．脆脆出擊」聯名活動。透過大螢幕賽事轉播與極具創意的聯名餐點，將餐廳打造為最具氛圍的應援場域，邀請全民走進店內，在吶喊與碰杯聲中為台灣隊（Team Taiwan）強力發聲。

