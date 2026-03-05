鳥獸造成停電事故平均年減7.6％ 台電啟動驚蟄穩定供電專案

台電5日啟動驚蟄穩定供電專案，橫跨配電、輸電與發電系統，摘除鳥巢、修剪樹木、加裝驅鳥器及防蛇/鼠網、封塞管線孔隙，以及線路設備檢測、更新汰換及防護改善等措施，強化供電韌性，降低鳥獸等外力造成的停電事故。

統計鳥獸停電事故從2012年的2838件，下降至2025年1011件，台電說，整體降幅超過6成。不過，若以年化遞減率來看，鳥獸造成的停電事故，平均每年約下降7.6％。

台電統計，一般事故停電因外力所引起約佔近5成，除車禍撞損設備、營造或管路工程挖損線路、樹竹碰觸等外，鳥獸碰觸更占當中約4成比例。部分鳥獸會在電力線路上穿梭攀爬，或使用鐵絲等金屬作為「建材」築巢，當羽毛、尾巴等部位或帶有鐵絲的鳥巢碰觸設備線路，即可能引發停電事故。

針對鳥獸碰觸導致停電事件，台電近年採取「阻斷碰觸路徑」及「營造友善環境」兩大方向，以事前預防取代事發搶修，降低因鳥獸碰觸造成的停電事故。

5日適逢24節氣中的驚蟄日，鳥獸活動開始增加，台電因此啟動驚蟄穩供專案，範圍含蓋配電、輸電與發電三大系統，合計出動超過4000人投入線路維護與預防檢測。

全台24個區營業處及6個供電區營運處，針對各級變電所、輸配電線路設備進行韌性強化，包含更新電纜、裸露設備被覆化、樹木修剪與摘除電桿上鳥巢；21座水火力電廠亦就較易有鳥獸出沒的開關場，強化纜線進出孔管與相關設備間隙等密封處理，及加裝保護網等，以防止鳥獸蛇害，強化供電穩定。