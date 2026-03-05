水試所成功繁殖觀賞魚紅蓮燈 協助產業自主量產

「阿氏霓虹脂鯉」（俗稱紅蓮燈）是深受市場喜愛的觀賞魚，農業部水產試驗所成功建立人工繁殖技術，將可協助產業自主量產。

農業部今天發布新聞稿，淡水養殖研究中心成功建立「阿氏霓虹脂鯉」人工繁殖與育苗量產技術，透過精準模擬原生棲地水質，讓這款深受市場喜愛的觀賞魚能在人工環境中穩定量產，減少對進口來源的依賴，為國內觀賞魚產業注入新的發展動能兼自然保育。

水試所表示，紅蓮燈原產於南美洲亞馬遜河流域（巴西與哥倫比亞），是全球觀賞魚市場長年熱銷的明星魚種。以美國為例，單月銷量高達200萬尾；台灣目前的供應來源仍然依賴野外採捕或東南亞人工繁殖，每年進口量超過百萬尾，凸顯出建立在地化生產技術的緊迫性。

為回應產業需求，水試所研究團隊模擬紅蓮燈原生環境，在人工環境系統性調整光照、水溫、導電度與酸鹼值等環境因子，成功模擬自然環境變化以誘導繁殖行為，另透過精準的餌料投餵策略與營養管理，確保種魚體況良好，有效提升配對成功率、受精率與孵化率，使人工繁殖得以全年穩定進行。

水試所表示，目前已完成系統性試驗，從繁殖環境建置、水質刺激、配對模式優化到育苗成長紀錄，成功整合出一套具備產業應用價值的量產流程。未來將進一步推動技術移轉，協助國內業者擴大產能，減少對進口來源的依賴，全面提升台灣觀賞魚產業的自主繁殖競爭力。