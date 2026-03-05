快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

聽新聞
0:00 / 0:00

水試所成功繁殖觀賞魚紅蓮燈 協助產業自主量產

中央社／ 台北5日電
「阿氏霓虹脂鯉」（俗稱紅蓮燈）深受市場喜愛的觀賞魚，農業部水產試驗所成功建立建人工繁技術，將可協助產業自主量產。圖／中央社（水試所提供）
「阿氏霓虹脂鯉」（俗稱紅蓮燈）深受市場喜愛的觀賞魚，農業部水產試驗所成功建立建人工繁技術，將可協助產業自主量產。圖／中央社（水試所提供）

「阿氏霓虹脂鯉」（俗稱紅蓮燈）是深受市場喜愛的觀賞魚，農業部水產試驗所成功建立人工繁殖技術，將可協助產業自主量產。

農業部今天發布新聞稿，淡水養殖研究中心成功建立「阿氏霓虹脂鯉」人工繁殖與育苗量產技術，透過精準模擬原生棲地水質，讓這款深受市場喜愛的觀賞魚能在人工環境中穩定量產，減少對進口來源的依賴，為國內觀賞魚產業注入新的發展動能兼自然保育。

水試所表示，紅蓮燈原產於南美洲亞馬遜河流域（巴西與哥倫比亞），是全球觀賞魚市場長年熱銷的明星魚種。以美國為例，單月銷量高達200萬尾；台灣目前的供應來源仍然依賴野外採捕或東南亞人工繁殖，每年進口量超過百萬尾，凸顯出建立在地化生產技術的緊迫性。

為回應產業需求，水試所研究團隊模擬紅蓮燈原生環境，在人工環境系統性調整光照、水溫、導電度與酸鹼值等環境因子，成功模擬自然環境變化以誘導繁殖行為，另透過精準的餌料投餵策略與營養管理，確保種魚體況良好，有效提升配對成功率、受精率與孵化率，使人工繁殖得以全年穩定進行。

水試所表示，目前已完成系統性試驗，從繁殖環境建置、水質刺激、配對模式優化到育苗成長紀錄，成功整合出一套具備產業應用價值的量產流程。未來將進一步推動技術移轉，協助國內業者擴大產能，減少對進口來源的依賴，全面提升台灣觀賞魚產業的自主繁殖競爭力。

農業部

延伸閱讀

小丑魚為熱門觀賞魚種 孵化幼魚要留意兩件事

（經濟會員內容不上線） 台灣無人機產業的下一步

相關新聞

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

疾管署公布國內再新增一起麻疹境外移入致國內感染群聚事件，指標個案為中部40多歲本國籍男性，今年1月底至2月初曾至馬來西亞洽公，返台經醫院通報採檢，2月13日確診；第二名病例為中部20多歲女性，在指標個案就醫時接觸，於接觸後18天出現發燒及出疹，經主動聯繫衛生單位後就醫並通報採檢後確診。

影／台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

有網友PO文「中午要吃便當，遇到『主廚』出來打招呼」，從影片中可見，台中市西屯區一家排骨飯店面準備吃午餐，驚見爐台炒鍋旁有一隻老鼠正在舔食殘渣，嚇得他「高歌離席，引起網友熱議；台中市食安處說明，已完成錄案，並將依程序派員現場稽查。

苗栗飯店5萬住宿費換來「青苔泳池、爛玩具」！網友氣炸：國旅被搞臭了

一名網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」分享過年訂房的慘痛經歷，直指苗栗民德水庫旁的知名飯店不僅設施老舊，服務品質也不佳，讓家族旅遊變成一場「花錢受罪」的體驗。

交通違規「矯正防制班」3月31日實施 闖紅燈等11項累犯強制講習3小時

為降低交通肇事，交通部去年公布駕照管理3策略，其中，重大違規累犯矯正防制班將從今年3月31日起實施，針對闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛、未依規定減速等11項違規樣態，一般駕駛人一年違規達3次、大車駕駛人一年違規2次等累犯，將強制上3小時矯正防制班講習。

私密處竄出白色生物…醫問症狀 病患竟回：用飼料養嗎？

私密處不適求醫不可恥，但若對疾病毫無概念，問診過程也可能變得相當尷尬。泌尿科醫師廖奕安近日在社群平台分享一段門診趣事，一名患者因陰毛處出現異物前來就醫，沒想到過程中卻出現...

經典賽熱血開打！FRIDAYS聯手可樂果出擊 脆脆入菜應援中華隊

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）戰火點燃，全台球迷的熱血靈魂再次被喚醒。美式連鎖餐飲龍頭TGI FRIDAYS宣佈與國民零食品牌「可樂果」跨界合作，自3月5日起至3月18日推出期間限定的「涮嘴應援．脆脆出擊」聯名活動。透過大螢幕賽事轉播與極具創意的聯名餐點，將餐廳打造為最具氛圍的應援場域，邀請全民走進店內，在吶喊與碰杯聲中為台灣隊（Team Taiwan）強力發聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。