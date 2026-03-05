北港媽祖分靈美國40周年 受邀參加「農曆新年遊行」

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
北港朝天宮董事長蔡咏鍀拿著長榮航空致的「領袖卡」。圖/讀者提供
今年是北港媽祖分靈美國40周年，財團法人北港朝天宮受邀參加美國舊金山「農曆新年遊行（Chinese New Year Parade）」。北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天親自帶隊搭乘長榮航空班機前往美國，長榮航空也致贈象徵最高尊榮禮遇的「領袖卡」，卡片上姓名及編號是經由擲筊向媽祖確認，數字「0909」為媽祖得道升天之日，別具意義。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，北港媽祖是台灣人的精神支柱，分靈舊金山已屆滿40年。此次出訪不僅是參加全球知名的農曆新年大遊行，更是一場深具意義的宗教文化考察，期盼透過媽祖的慈悲精神，連結僑胞情感，並促進台美民間深度交流。

為展現雲林走向國際的決心跟實力，立法委員蔡春綢、雲林縣副縣長陳璧君也到場送行。立法委員蔡春綢指出，此次受邀對台灣宗教文化而言是極大的肯定。作為民意代表，她將全力推動將台灣特有的宗教慶典與國際接軌，讓媽祖信仰成為台灣在國際舞台上最溫暖且最具生命力的文化名片，為台灣爭取更多國際能見度。

代表張麗善縣長出席的副縣長陳璧君說，北港朝天宮不僅是雲林鄉親的信仰中心，更是台灣珍貴的文化資產。今天非常榮幸代表雲林縣政府前來送機，這次朝天宮赴美參加舊金山農曆新年遊行及媽祖分靈40周年慶典，是將雲林在地宗教文化推向國際的最佳舞台，更是一場意義深遠的「宗教外交」。期盼天上聖母的慈悲精神能跨越國界、撫慰海外僑胞，預祝代表團這趟交流行程平安順利、圓滿成功。

今年是北港媽祖分靈美國40周年，財團法人北港朝天宮受邀參加美國舊金山「農曆新年遊行」。北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天親自帶隊出發。圖/讀者提供
長榮航空致贈象徵最高尊榮禮遇的「領袖卡」，卡片上姓名及編號是經由擲筊向媽祖確認，數字「0909」為媽祖得道升天之日。圖/讀者提供
媽祖 北港 美國 舊金山 雲林 張麗善

相關新聞

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

疾管署公布國內再新增一起麻疹境外移入致國內感染群聚事件，指標個案為中部40多歲本國籍男性，今年1月底至2月初曾至馬來西亞洽公，返台經醫院通報採檢，2月13日確診；第二名病例為中部20多歲女性，在指標個案就醫時接觸，於接觸後18天出現發燒及出疹，經主動聯繫衛生單位後就醫並通報採檢後確診。

影／台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

有網友PO文「中午要吃便當，遇到『主廚』出來打招呼」，從影片中可見，台中市西屯區一家排骨飯店面準備吃午餐，驚見爐台炒鍋旁有一隻老鼠正在舔食殘渣，嚇得他「高歌離席，引起網友熱議；台中市食安處說明，已完成錄案，並將依程序派員現場稽查。

苗栗飯店5萬住宿費換來「青苔泳池、爛玩具」！網友氣炸：國旅被搞臭了

一名網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」分享過年訂房的慘痛經歷，直指苗栗民德水庫旁的知名飯店不僅設施老舊，服務品質也不佳，讓家族旅遊變成一場「花錢受罪」的體驗。

交通違規「矯正防制班」3月31日實施 闖紅燈等11項累犯強制講習3小時

為降低交通肇事，交通部去年公布駕照管理3策略，其中，重大違規累犯矯正防制班將從今年3月31日起實施，針對闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛、未依規定減速等11項違規樣態，一般駕駛人一年違規達3次、大車駕駛人一年違規2次等累犯，將強制上3小時矯正防制班講習。

私密處竄出白色生物…醫問症狀 病患竟回：用飼料養嗎？

私密處不適求醫不可恥，但若對疾病毫無概念，問診過程也可能變得相當尷尬。泌尿科醫師廖奕安近日在社群平台分享一段門診趣事，一名患者因陰毛處出現異物前來就醫，沒想到過程中卻出現...

經典賽熱血開打！FRIDAYS聯手可樂果出擊 脆脆入菜應援中華隊

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）戰火點燃，全台球迷的熱血靈魂再次被喚醒。美式連鎖餐飲龍頭TGI FRIDAYS宣佈與國民零食品牌「可樂果」跨界合作，自3月5日起至3月18日推出期間限定的「涮嘴應援．脆脆出擊」聯名活動。透過大螢幕賽事轉播與極具創意的聯名餐點，將餐廳打造為最具氛圍的應援場域，邀請全民走進店內，在吶喊與碰杯聲中為台灣隊（Team Taiwan）強力發聲。

