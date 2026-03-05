北港媽祖分靈美國40周年 受邀參加「農曆新年遊行」

今年是北港媽祖分靈美國40周年，財團法人北港朝天宮受邀參加美國舊金山「農曆新年遊行（Chinese New Year Parade）」。北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天親自帶隊搭乘長榮航空班機前往美國，長榮航空也致贈象徵最高尊榮禮遇的「領袖卡」，卡片上姓名及編號是經由擲筊向媽祖確認，數字「0909」為媽祖得道升天之日，別具意義。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，北港媽祖是台灣人的精神支柱，分靈舊金山已屆滿40年。此次出訪不僅是參加全球知名的農曆新年大遊行，更是一場深具意義的宗教文化考察，期盼透過媽祖的慈悲精神，連結僑胞情感，並促進台美民間深度交流。

為展現雲林走向國際的決心跟實力，立法委員蔡春綢、雲林縣副縣長陳璧君也到場送行。立法委員蔡春綢指出，此次受邀對台灣宗教文化而言是極大的肯定。作為民意代表，她將全力推動將台灣特有的宗教慶典與國際接軌，讓媽祖信仰成為台灣在國際舞台上最溫暖且最具生命力的文化名片，為台灣爭取更多國際能見度。

代表張麗善縣長出席的副縣長陳璧君說，北港朝天宮不僅是雲林鄉親的信仰中心，更是台灣珍貴的文化資產。今天非常榮幸代表雲林縣政府前來送機，這次朝天宮赴美參加舊金山農曆新年遊行及媽祖分靈40周年慶典，是將雲林在地宗教文化推向國際的最佳舞台，更是一場意義深遠的「宗教外交」。期盼天上聖母的慈悲精神能跨越國界、撫慰海外僑胞，預祝代表團這趟交流行程平安順利、圓滿成功。

今年是北港媽祖分靈美國40周年，財團法人北港朝天宮受邀參加美國舊金山「農曆新年遊行」。北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天親自帶隊出發。圖/讀者提供