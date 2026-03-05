靠日月星辰天文航海 陳懷璞挑戰無動力帆船橫越嚴酷南冰洋與南大西洋

台灣海上探險家陳懷璞繼前年挑戰橫越北大西洋後，將再以無動力帆船橫越極其嚴酷的南冰洋與南大西洋，航程預計3月25日自南美洲福克蘭群島出發，啟程後不依賴GPS，僅憑藉太陽、月亮與星辰進行天文航海，以無動力風帆船航跨7千公里的浩瀚汪洋，估計於5月抵達南非好望角。

在亞果遊艇集團、台積電青年築夢計畫與教育部青年發展署的支持下，陳懷璞今天在國立海洋科技博物館宣布將橫越南冰洋與南大西洋的挑戰，如果遠征完成，將是他繼跨越北大西洋後又一壯舉。陳懷璞現為英國皇家遊艇協會（離岸航海大師）級別認證，若今年5月成功完成南極洋長航，將邁入最高級別（跨洋航海大師），此級別全球僅約300人。

20餘歲陳懷璞，除了是航海界新星，在科學創新也很亮眼。就讀台大電機系時研究「魚能發電」技術獲國際科展世界工程力學二等獎、台灣國際科展一等獎。

本次航行將深入南半球中高緯度海域，穿越極其強勁且穩定的西風帶「咆哮四十度」（Roaring Forties）與「狂暴五十度」（Furious Fifties）。長年不息的西風在無遮蔽的洋面上推動巨大的湧浪，浪高動輒超過10公尺，對船體結構、操帆技術與團隊合作皆構成嚴苛考驗。極低體感溫度與長時間濕冷環境，更是對體力與心理韌性的雙重挑戰。

陳懷璞說，預計3月25日自南美洲福克蘭群島出發，行前會先在島上進行為期兩周的訓練，啟程後不依賴GPS，僅憑藉太陽、月亮與星辰進行天文航海，以無動力風帆船航行至南冰洋與南大西洋海域，將航跨7千公里的浩瀚汪洋。

亞果遊艇集團副董事長鄭寶蓮表示，支持極地計劃不僅在於陪伴陳懷璞完成創舉，更期望藉此提升台灣與亞洲在國際航海領域的能見度，並鼓勵更多年輕世代走向海洋。