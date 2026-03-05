快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

聽新聞
0:00 / 0:00

靠日月星辰天文航海 陳懷璞挑戰無動力帆船橫越嚴酷南冰洋與南大西洋

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
陳懷璞繼前年挑戰橫越北大西洋後，將再以無動力帆船橫越極其嚴酷的南冰洋與南大西洋。記者游明煌／攝影
陳懷璞繼前年挑戰橫越北大西洋後，將再以無動力帆船橫越極其嚴酷的南冰洋與南大西洋。記者游明煌／攝影

台灣海上探險家陳懷璞繼前年挑戰橫越北大西洋後，將再以無動力帆船橫越極其嚴酷的南冰洋與南大西洋，航程預計3月25日自南美洲福克蘭群島出發，啟程後不依賴GPS，僅憑藉太陽、月亮與星辰進行天文航海，以無動力風帆船航跨7千公里的浩瀚汪洋，估計於5月抵達南非好望角。

在亞果遊艇集團、台積電青年築夢計畫與教育部青年發展署的支持下，陳懷璞今天在國立海洋科技博物館宣布將橫越南冰洋與南大西洋的挑戰，如果遠征完成，將是他繼跨越北大西洋後又一壯舉。陳懷璞現為英國皇家遊艇協會（離岸航海大師）級別認證，若今年5月成功完成南極洋長航，將邁入最高級別（跨洋航海大師），此級別全球僅約300人。

20餘歲陳懷璞，除了是航海界新星，在科學創新也很亮眼。就讀台大電機系時研究「魚能發電」技術獲國際科展世界工程力學二等獎、台灣國際科展一等獎。

本次航行將深入南半球中高緯度海域，穿越極其強勁且穩定的西風帶「咆哮四十度」（Roaring Forties）與「狂暴五十度」（Furious Fifties）。長年不息的西風在無遮蔽的洋面上推動巨大的湧浪，浪高動輒超過10公尺，對船體結構、操帆技術與團隊合作皆構成嚴苛考驗。極低體感溫度與長時間濕冷環境，更是對體力與心理韌性的雙重挑戰。

陳懷璞說，預計3月25日自南美洲福克蘭群島出發，行前會先在島上進行為期兩周的訓練，啟程後不依賴GPS，僅憑藉太陽、月亮與星辰進行天文航海，以無動力風帆船航行至南冰洋與南大西洋海域，將航跨7千公里的浩瀚汪洋。

亞果遊艇集團副董事長鄭寶蓮表示，支持極地計劃不僅在於陪伴陳懷璞完成創舉，更期望藉此提升台灣與亞洲在國際航海領域的能見度，並鼓勵更多年輕世代走向海洋。

陳懷璞繼前年挑戰橫越北大西洋後，將再以無動力帆船橫越極其嚴酷的南冰洋與南大西洋。記者游明煌／攝影
陳懷璞繼前年挑戰橫越北大西洋後，將再以無動力帆船橫越極其嚴酷的南冰洋與南大西洋。記者游明煌／攝影

延伸閱讀

超馬／陳彥博僅休息1小時 瑞典拉普蘭極地橫越賽暫第2

超馬／零下30度跑185公里 陳彥博北極圈挑戰極限

相關新聞

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

疾管署公布國內再新增一起麻疹境外移入致國內感染群聚事件，指標個案為中部40多歲本國籍男性，今年1月底至2月初曾至馬來西亞洽公，返台經醫院通報採檢，2月13日確診；第二名病例為中部20多歲女性，在指標個案就醫時接觸，於接觸後18天出現發燒及出疹，經主動聯繫衛生單位後就醫並通報採檢後確診。

影／台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

有網友PO文「中午要吃便當，遇到『主廚』出來打招呼」，從影片中可見，台中市西屯區一家排骨飯店面準備吃午餐，驚見爐台炒鍋旁有一隻老鼠正在舔食殘渣，嚇得他「高歌離席，引起網友熱議；台中市食安處說明，已完成錄案，並將依程序派員現場稽查。

苗栗飯店5萬住宿費換來「青苔泳池、爛玩具」！網友氣炸：國旅被搞臭了

一名網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」分享過年訂房的慘痛經歷，直指苗栗民德水庫旁的知名飯店不僅設施老舊，服務品質也不佳，讓家族旅遊變成一場「花錢受罪」的體驗。

交通違規「矯正防制班」3月31日實施 闖紅燈等11項累犯強制講習3小時

為降低交通肇事，交通部去年公布駕照管理3策略，其中，重大違規累犯矯正防制班將從今年3月31日起實施，針對闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛、未依規定減速等11項違規樣態，一般駕駛人一年違規達3次、大車駕駛人一年違規2次等累犯，將強制上3小時矯正防制班講習。

私密處竄出白色生物…醫問症狀 病患竟回：用飼料養嗎？

私密處不適求醫不可恥，但若對疾病毫無概念，問診過程也可能變得相當尷尬。泌尿科醫師廖奕安近日在社群平台分享一段門診趣事，一名患者因陰毛處出現異物前來就醫，沒想到過程中卻出現...

經典賽熱血開打！FRIDAYS聯手可樂果出擊 脆脆入菜應援中華隊

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）戰火點燃，全台球迷的熱血靈魂再次被喚醒。美式連鎖餐飲龍頭TGI FRIDAYS宣佈與國民零食品牌「可樂果」跨界合作，自3月5日起至3月18日推出期間限定的「涮嘴應援．脆脆出擊」聯名活動。透過大螢幕賽事轉播與極具創意的聯名餐點，將餐廳打造為最具氛圍的應援場域，邀請全民走進店內，在吶喊與碰杯聲中為台灣隊（Team Taiwan）強力發聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。