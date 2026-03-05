高鐵2月日均24.1萬人次創新高 推「點數10倍送」車票最高打9折

高鐵旅運量持續增長，今年2月日均運量達24.1萬人次創新高，為力挺中華隊並慶祝旅運量即將突破10億人次大關，高鐵公司祭出「連續10天 點數10倍送」優惠，在3月5日至14日活動期間，搭乘高鐵的TGo會員可獲得10倍點數，以北高單程、標準車廂成人票1490為例，一口氣可獲得740點，折合現金148元，相當於車票打9折。

第6屆世界經典棒球賽（WBC）今天正式開打，為替中華隊棒球選手應援，並慶祝高鐵累計旅運量即將突破10億人次大關，高鐵公司宣布推出「連續10天 點數10倍送」優惠，自3月5日至14日止，活動期間搭乘高鐵的TGo會員，都將獲得10倍點數大放送。

以台北-高雄單程、標準車廂成人票1490元為例，旅客原可獲得74點高鐵TGo點數，在3月5日至3月14日「連續10天 點數10倍送」活動期間，將可一舉獲得740點，折合現金約148元，相當於車票約9折優惠。

高鐵公司指出，自2007年通車營運以來，旅量持續成長，日均運量從2007年的4.3萬人次，一路攀升至2025年的22.5萬人次，不僅成長逾5倍，2025年全年運量更一舉突破8000萬人次，達到8207.1萬人大關；2025年12月寫下單月總旅運最高紀錄，全月高達740.7萬人次，而2026年2月平均每日旅運24.1萬人次，再度刷新單月日均新高。

高鐵表示，因應旅運成長，已採購12組N700ST新世代列車，預計今年8月起陸續抵台、2027年起依序上線、服務旅客，未來可望提升尖峰時段運達25%。