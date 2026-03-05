快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

聽新聞
0:00 / 0:00

青年癌友自殺率高…病團盼心理諮商列「治療標配」納健保 衛福部允評估

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣癌症基金會今天舉辦「癌症全人照護 心理社會韌性建構論壇」。記者林琮恩／攝影
台灣癌症基金會今天舉辦「癌症全人照護 心理社會韌性建構論壇」。記者林琮恩／攝影

研究顯示，心理韌性較高患者，整體死亡風險顯著降低42%。衛福部目前雖提供18至45歲青壯年民眾3次免費心理諮商服務，但癌症病人心理需求與一般民眾不同，尤其青壯年癌症病人，自殺風險高於成年罹癌者。病友團體建議，應設計專屬癌症病人的諮商方案，訓練專職諮商人員，並將心理諮商納入健保給付。對此，衛福部健保署允諾研議。

我國罹癌人數攀升，健保資料庫顯示，113年度共92萬人罹癌。台灣癌症基金會今舉辦「癌症全人照護 心理社會韌性建構論壇」，執行長張文震說，癌友真實挑戰在走出診間後才開始，須面對康復、長期生存的焦慮，與對癌症復發的恐懼，在心理調適方面確實長孤立無援，強化社會心理韌性，不僅增加病人心理健康，也有助延長存活期，不僅是支持性療法，而是與手術、藥物治療相等的積極治療，「心理諮商應成為癌症治療標配。」

張文震指出，基金會十多年前即成立心理諮商中心，今年初擴大成立「晴雨心理諮商所」專門提供癌症病人心理諮商，但患者需求太大，單靠民間團體量能仍然不足，應透過健保制度，納入心理腫瘤諮商師為癌友服務，並結合社區資源，設立「綠色通道」，讓病人離開醫院後，在社區中仍可接受高品質心理腫瘤支持服務。

東吳大學心理系主任、台灣癌症基金會顧問王韋婷說，青年癌症病人來不及發展同儕關係及學業、事業成就，就被迫面對癌症治療，待治療後才發現諸多人生目標尚未完成，心理負擔劇增，這導致青年癌症病人自殺率顯著高於成年癌症病人，政府提供青壯年終身3次青壯年心理諮商不敷使用，建議應有專屬癌症病人諮商方案，提高可用次數，並由理解癌症治療的諮商師提供服務。

王韋婷指出，病人罹癌初期多專注生理治療，心理需求上不明顯，待積極治療結束後，返回家中時，醫院個管師結案減少關注，病人心理需求突然飆高，深感自己已被拋棄，想找心理諮商師卻又不知如何找到「懂癌症的心理師」，盼在治療結束的「斷層期」，由醫院專責團隊協助轉介病人，銜接社區心理、社會照顧資源。

健保署副署長顏家瑞承諾，將啟動專家會議評估癌症心理諮商納保可行性，健保署對癌症心理諮商納保樂見其成，但健保為總額制，癌症治療各專業如放射師、心理師、護理師等納入給付，目前均在評估；好的心理諮商，可提升病人對治療期待、治癒可能性，並大幅延長存活，而部分癌症病人仍會走向末期，安寧療護也須落實健康台灣「全程照護」準則。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台灣癌症基金會今年正式升級成立「晴嶼心理諮商所」。本報資料照片。
台灣癌症基金會今年正式升級成立「晴嶼心理諮商所」。本報資料照片。

自殺 癌症

延伸閱讀

健康存摺APP將開放查糖尿病風險 石崇良預告：下月公布「健康幣」細節

精準治療：量身打造的抗癌新時代

健康名人堂／確保醫療暴力零容忍 防治成果納入醫院評鑑

過年更焦慮！癌友化療掉髮 戴安全帽瞞父母

相關新聞

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

疾管署公布國內再新增一起麻疹境外移入致國內感染群聚事件，指標個案為中部40多歲本國籍男性，今年1月底至2月初曾至馬來西亞洽公，返台經醫院通報採檢，2月13日確診；第二名病例為中部20多歲女性，在指標個案就醫時接觸，於接觸後18天出現發燒及出疹，經主動聯繫衛生單位後就醫並通報採檢後確診。

影／台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

有網友PO文「中午要吃便當，遇到『主廚』出來打招呼」，從影片中可見，台中市西屯區一家排骨飯店面準備吃午餐，驚見爐台炒鍋旁有一隻老鼠正在舔食殘渣，嚇得他「高歌離席，引起網友熱議；台中市食安處說明，已完成錄案，並將依程序派員現場稽查。

苗栗飯店5萬住宿費換來「青苔泳池、爛玩具」！網友氣炸：國旅被搞臭了

一名網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」分享過年訂房的慘痛經歷，直指苗栗民德水庫旁的知名飯店不僅設施老舊，服務品質也不佳，讓家族旅遊變成一場「花錢受罪」的體驗。

交通違規「矯正防制班」3月31日實施 闖紅燈等11項累犯強制講習3小時

為降低交通肇事，交通部去年公布駕照管理3策略，其中，重大違規累犯矯正防制班將從今年3月31日起實施，針對闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛、未依規定減速等11項違規樣態，一般駕駛人一年違規達3次、大車駕駛人一年違規2次等累犯，將強制上3小時矯正防制班講習。

私密處竄出白色生物…醫問症狀 病患竟回：用飼料養嗎？

私密處不適求醫不可恥，但若對疾病毫無概念，問診過程也可能變得相當尷尬。泌尿科醫師廖奕安近日在社群平台分享一段門診趣事，一名患者因陰毛處出現異物前來就醫，沒想到過程中卻出現...

經典賽熱血開打！FRIDAYS聯手可樂果出擊 脆脆入菜應援中華隊

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）戰火點燃，全台球迷的熱血靈魂再次被喚醒。美式連鎖餐飲龍頭TGI FRIDAYS宣佈與國民零食品牌「可樂果」跨界合作，自3月5日起至3月18日推出期間限定的「涮嘴應援．脆脆出擊」聯名活動。透過大螢幕賽事轉播與極具創意的聯名餐點，將餐廳打造為最具氛圍的應援場域，邀請全民走進店內，在吶喊與碰杯聲中為台灣隊（Team Taiwan）強力發聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。