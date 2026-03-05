青年癌友自殺率高…病團盼心理諮商列「治療標配」納健保 衛福部允評估

研究顯示，心理韌性較高患者，整體死亡風險顯著降低42%。衛福部目前雖提供18至45歲青壯年民眾3次免費心理諮商服務，但癌症病人心理需求與一般民眾不同，尤其青壯年癌症病人，自殺風險高於成年罹癌者。病友團體建議，應設計專屬癌症病人的諮商方案，訓練專職諮商人員，並將心理諮商納入健保給付。對此，衛福部健保署允諾研議。

我國罹癌人數攀升，健保資料庫顯示，113年度共92萬人罹癌。台灣癌症基金會今舉辦「癌症全人照護 心理社會韌性建構論壇」，執行長張文震說，癌友真實挑戰在走出診間後才開始，須面對康復、長期生存的焦慮，與對癌症復發的恐懼，在心理調適方面確實長孤立無援，強化社會心理韌性，不僅增加病人心理健康，也有助延長存活期，不僅是支持性療法，而是與手術、藥物治療相等的積極治療，「心理諮商應成為癌症治療標配。」

張文震指出，基金會十多年前即成立心理諮商中心，今年初擴大成立「晴雨心理諮商所」專門提供癌症病人心理諮商，但患者需求太大，單靠民間團體量能仍然不足，應透過健保制度，納入心理腫瘤諮商師為癌友服務，並結合社區資源，設立「綠色通道」，讓病人離開醫院後，在社區中仍可接受高品質心理腫瘤支持服務。

東吳大學心理系主任、台灣癌症基金會顧問王韋婷說，青年癌症病人來不及發展同儕關係及學業、事業成就，就被迫面對癌症治療，待治療後才發現諸多人生目標尚未完成，心理負擔劇增，這導致青年癌症病人自殺率顯著高於成年癌症病人，政府提供青壯年終身3次青壯年心理諮商不敷使用，建議應有專屬癌症病人諮商方案，提高可用次數，並由理解癌症治療的諮商師提供服務。

王韋婷指出，病人罹癌初期多專注生理治療，心理需求上不明顯，待積極治療結束後，返回家中時，醫院個管師結案減少關注，病人心理需求突然飆高，深感自己已被拋棄，想找心理諮商師卻又不知如何找到「懂癌症的心理師」，盼在治療結束的「斷層期」，由醫院專責團隊協助轉介病人，銜接社區心理、社會照顧資源。

健保署副署長顏家瑞承諾，將啟動專家會議評估癌症心理諮商納保可行性，健保署對癌症心理諮商納保樂見其成，但健保為總額制，癌症治療各專業如放射師、心理師、護理師等納入給付，目前均在評估；好的心理諮商，可提升病人對治療期待、治癒可能性，並大幅延長存活，而部分癌症病人仍會走向末期，安寧療護也須落實健康台灣「全程照護」準則。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980