高鐵將迎來10億旅運人次大關！ 這十天祭出 TGo 點數10倍送

世界經典棒球賽(WBC)預賽5日正式開打，台灣高鐵公司（2633）將迎來累計旅運將突破10億人次大關，特別祭出「連續10天 點數10倍送」史上最強優惠，凡活動期間搭乘高鐵的TGo會員，都將獲得10倍點數大放送。以北高單程、標準車廂成人票價1,490元為例，旅客原可獲得74點高鐵TGo點數，在3月5日至3月14日「連續10天 點數10倍送」活動期間，將可一舉獲得740點，折合現金約148元，相當於車票約九折優惠。

台灣高鐵公司宣布，凡活動期間搭乘高鐵的TGo會員，都將獲得10倍點數大放送。以北高單程、標準車廂成人票價1,490元為例，旅客原可獲得74點高鐵TGo點數，在3/5~3/14「連續10天 點數10倍送」活動期間，將可一舉獲得740點，折合現金約148元，相當於車票約九折優惠。台灣高鐵希望，將通車營運以來所累積的10億旅客對高鐵的信賴與支持，透過這次活動，強力轉化為全國人民對Team Taiwan場上拚搏的熱血應援，每一球揮棒都是力量，每一球打擊都是希望，超越距離、沒有極限，直接傳送到賽事最前線，成為台灣英雄最堅強的後盾，一路過關斬將，前進邁阿密。

台灣高鐵自2007年通車營運以來，旅量持續成長，日均運量從4.3萬人次(2007)一路攀升至22.5萬人次(2025)，不僅成長逾5倍，2025年全年運量更一舉突破8千萬人次(8,207.1萬人)大關！2025年12月寫下單月總旅運最高紀錄(全月740.7萬人次)；趨勢延續至今，2026年2月平均每日旅運24.1萬人次，再度刷新單月日均新高。

因應旅運成長，台灣高鐵已採購12組N700ST新世代列車，預計今年8月起陸續抵台、2027年起依序上線、服務旅客，未來可望提升尖峰時段運達25%。展望長期旅運目標，台灣高鐵將持續擴大車隊規模、強化營運安全、提升旅運品質，更將依照各站旅客的差別需求，規劃多元班表，期望有效分流短中長途旅客，將運能效益最大化，讓旅客享受更加舒適的旅運品質，以回饋10億旅客對高鐵的倚賴與支持，讓台灣南北、超越距離，實現高鐵新生活。