私密處竄出白色生物…醫問症狀 病患竟回：用飼料養嗎？

私密處不適求醫不可恥，但若對疾病毫無概念，問診過程也可能變得相當尷尬。泌尿科醫師廖奕安近日在社群平台分享一段門診趣事，一名患者因陰毛處出現異物前來就醫，沒想到過程中卻出現讓醫師哭笑不得的提問，引發網友熱烈討論。

廖奕安在Threads發文表示，該名患者向他表示，自己在陰毛處發現「白色的東西」，因此感到不安。廖奕安聽完後隨即進行檢查，確認那是寄生在人體毛髮上的陰蝨，並指給患者看，說明「你看，它會動」，接著詢問患者「會癢嗎？」

沒想到患者聽完後露出困惑表情，竟反問一句：「呃……是用飼料養嗎？」突如其來的問題讓醫師當場愣住，也讓不少網友看完直呼：「能說出用飼料養，這絕對是個狠人」、「陰蝨錄」、「醫生該不會教對方怎麼養了吧？」、「護士問：腳麻嗎？患者默默看著護士：媽媽」。

另外有網友回憶，國中時曾睡在女性友人家卻遭傳染陰蝨，「她那時候有交一個男朋友，現在想想我也真倒霉」；還有鄉民指出12年的護理生涯中，唯一一次在內科病房碰上感染陰蝨的病患，「全部的陰毛上滿滿的」，衝擊畫面讓他一輩子難以忘懷。

廖奕安也在留言區補充說明，陰蝨屬於性傳染病的一種寄生蟲，主要以人類血液為食，通常在夜間活動，其排泄物可能會刺激皮膚，引發明顯搔癢症狀。如果遇到這種狀況，最好將陰毛全部剔除，衣物部分也要高溫烘洗，才殺得死蟲卵。