吸菸加速老化 最新調查：女性吸菸率翻倍且「電子煙抽得比男性兇」

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
「113年國人吸菸行為調查」顯示，女性吸菸率有上升趨勢，且電子煙使用率也高於男性。本報資料照片
「113年國人吸菸行為調查」顯示，女性吸菸率有上升趨勢，且電子煙使用率也高於男性。本報資料照片

依據國健署「113年國人吸菸行為調查」顯示，女性吸菸率有上升趨勢，又以40至49歲年齡層占比的7.2%最高，約每14個女性就有1個吸菸。在國際婦女節前夕，國健署長沈靜芬呼籲，關心自己及家人，拒菸以及尋求專業協助戒菸，共創無菸家庭及健康生活。

「113年國人吸菸行為調查」結果顯示，18歲以上吸菸率由106年14.5%下降至113年12.8%，但女性吸菸率由2.3%上升至4.2%，幾乎多一倍，且113年電子煙使用率女性也高於男性。調查亦顯示，電子煙使用原因多以「好奇」為主（46.3%），其次為「受朋友影響」（14.8%）等。

女性吸菸的健康風險危害高且易老化，根據美國肺臟協會資料，女性慢性阻塞性肺病死亡與菸害有直接關聯性，且增加中風的風險。國健署指出，吸菸加速皮膚老化、全身器官衰退，也會導致牙齒變黃、口臭、增加牙菌斑，且不只外在美，內在美也會受影響。

研究發現，吸菸會減少卵子產生，降低雌激素與生育功能，較易有不孕症情形發生，亦可能提早進入更年期、增加骨折發生機率，更嚴重的會增加乳癌、子宮頸癌的風險。而懷孕期間吸菸，更對胎兒產生發育危害，增加流產、早產、胎盤早期剝離、死胎及嬰兒猝死症的風險。

近年流行的電子煙，以花俏的包裝和口味吸引年輕女孩使用，多數女性使用電子煙是因為「好奇」、「受朋友影響」及「身上不會有菸臭味」等。國健署提醒，大部分電子煙都有尼古丁，除了成癮，更會造成肺部傷害及影響大腦發展。

吸菸會對人體造成全面性危害，而二手菸對孕婦和嬰幼童的危害也不可忽視，國健署表示，113年我國家庭二手菸暴露率為35.6%，女性更高達38.8%，顯示女性受到家庭二手菸的影響仍大，可能導致孕婦生下體重較輕的嬰兒，並影響嬰兒的大腦及干擾其對呼吸的調節，提高猝死機率。

我國實施菸害防制法後，政府機關致力於許多菸害防制政策與策略，而女性在生活過程逐漸產生的吸菸習慣、二手菸及三手菸問題，值得重視。隨著3月8日國際婦女節到來，國健署鼓勵女性勇於拒絕菸品，並提供多元戒菸管道，拒菸及戒菸能立即逆轉健康危害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 電子菸

