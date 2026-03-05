3C普及鬥雞眼危機現 北市聯醫提3要訣預防

3C產品普及化，台北市立聯合醫院今天表示，眼科臨床出現新興視力危機，「急性後天性共同性內斜視」病例增加，會出現鬥雞眼伴隨複視，提醒落實保持30公分以上距離等3要訣預防。

台北市立聯合醫院發布新聞稿，引述曾於日本進修精研斜視治療的北市聯醫仁愛院區眼科主治醫師陳少鈞的話提醒民眾，近年來「急性後天性共同性內斜視」（AACE）的病例顯著增加，且病人年齡層大幅下修。

陳少鈞說明，AACE是指原本視軸正常的成人或青少年，突然出現雙眼向內偏斜，即俗稱的鬥雞眼並伴隨複視（看東西有兩個影子）的症狀；對照過去這種病例多與神經系統疾病相關，近年則是因為長期、近距離、高強度使用數位裝置被誘發。

陳少鈞說，日本眼科對數位裝置相關內斜視的研究領先全球，其研究顯示AACE的發生率與使用時間長高度相關，在日本觀察到不少案例是因為長時間在通勤或深夜使用手機而發病，台灣也有此嚴峻問題，甚至有學童過度沉迷手機遊戲，幾個月內就出現複視問題。

為此，陳少鈞強調，及早干預是關鍵，若能及早發現，部分病人在完全停用電子產品並接受視覺訓練或配戴稜鏡後，斜視角度可改善；但若症狀持續超過半年且角度穩定，則可能要動斜視手術矯正眼位，以恢復美觀與視覺功能。

陳少鈞呼籲，要落實預防3要訣，以免發生此疾病影響生活，包含每近距離用眼20分鐘後，應遠眺約6公尺外20秒；使用手機或平板應保持至少30公分以上距離；以及黑暗中螢幕光線刺眼，肌肉更易疲勞，應絕對避免。