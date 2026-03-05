快訊

壓力、代謝與老化成健康三大威脅 醫：及早介入有助預防疾病發生

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
現代人生活節奏快速、壓力沉重，許多疾病不再只是單一器官的問題，而是與生活型態、壓力、老化等因素息息相關。開業復健科及美容外科醫師蘇宗柏表示，臨床常見的健康困擾，可分為壓力相關疾病、慢性代謝疾病，及與老化有關的神經與心血管問題等三大類，這類疾病若能愈早介入，愈有機會逆轉生活習慣，避免疾病發生。

蘇宗柏說，現代人長期處於高壓的工作環境，會使人體分泌過多壓力荷爾蒙，影響自律神經系統，導致失眠、焦慮與情緒不穩。當交感神經長期過度活化時，身體常會出現心悸、肌肉緊繃、腸胃不適、免疫力下降、容易嘴破或反覆感冒等症狀，許多人初期都會不會太過在意，通常都是等到嚴重失眠，才期待要改善最原始的原因。

但此時，民眾能找尋到的幫助，常常是透過服用安眠藥，先改善嚴重失眠的症狀，但生活型態還是處於高壓，使得患者一旦長期陷入使用安眠藥，出現成癮性，或耐受性等，安眠藥只會愈吃愈多；他說，近年醫界逐漸強調從壓力調節、自律神經檢測與整體身體狀態評估著手，改善真正的原因，才能改善睡眠問題。

另外，慢性疾病也是現代社會普遍的健康威脅。高血壓、高血脂與糖尿病等疾病，往往與血管老化與代謝異常有關。蘇宗柏說，在中風或心血管疾病發生前，身體通常已經出現許多前兆，如血管彈性變差、動脈硬化或血液循環不良，部分狀態現在尚未被正式診斷為疾病，若能透過精準檢測提早發現，如超音波檢查或血液檢測，就有機會在疾病發生前進行介入，降低未來心血管疾病的風險。

第三類是與老化相關的神經退化性疾病，如失智症、巴金森氏症或中風後的神經功能障礙。過去醫學界普遍認為，失智症只能延緩惡化，難以逆轉。蘇宗柏說，美國近年已有不少研究逐漸嘗試透過神經刺激與再生醫療技術，促進大腦神經細胞修復與重新連結，期望在疾病早期就進行介入，有望能改善患者的功能狀態，而不是等到病情進入晚期才處理。

蘇宗柏說，現代醫學逐漸從「治療疾病」轉向「預防疾病」，民眾應多關注自身的壓力、睡眠與代謝狀態，及早發現變化，及早介入治療改善，就有機會預防後續疾病的發生。

