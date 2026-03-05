六旬男右上眼皮跳3周發生什麼禍事？醫診斷：免吃藥 多休息

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
眼皮跳等症狀可到眼科檢查（示意圖）。記者簡慧珍／攝影

中外都有關於眼皮跳的吉凶占卜，彰化縣60歲陳姓男子右上眼皮高頻率抽動3周，起先擔心「右跳災」、「右上跳哀」，抽動久了開始害怕是中風前兆，求醫診治確認眼睛沒病變而是自律神經失調，建議身心放鬆、避免喝刺激性飲料紓解症狀。

陳男的眼皮過去時不時抽動，這次從今年元月抽動到春節前長達3周，比以前多出一周，抽動頻率也增加，幾乎整天跳個不停，一開始他以為會像過去跳幾天就好了，未料超過兩周，一方面陳男憂心可能有壞事發生，到後來同時害怕是中風前兆，春節後求醫診治。

衛福部彰化醫院眼科醫師粘展瑋今表示，經檢查眼壓、視網膜，陳姓病人的眼角膜、視網膜、視神經都正常，眼壓也在正常範圍，沒青光眼或其它器質性病變，調整作息、放鬆心情、減少咖啡與刺激性飲品，通常會慢慢改善。

粘展瑋說，眼皮不停抽動的案例在臨床上不罕見，醫學上稱為「眼瞼痙攣」，主要是眼輪匝肌受神經影響而不自主收縮，通常與「自律神經失調」有關，但少數的眼皮跳動是腦部或眼部疾病所致，一般而言，較不太可能是中風徵兆。

中西民間傳說眼皮跳「左跳財、右跳災」，或男生由左上、左下、右上、右下分別是喜、怒、哀、樂，女生相反，還有看跳動時振判斷吉凶喜慶、貴人、酒食、損害等。粘展瑋說，在醫學範圍，眼皮跳動常見誘因包括熬夜、壓力大、精神緊繃、咖啡因攝取過多、用眼過度等，可能影響自律神經平衡導致肌肉跳動，有人長達一、兩個月。

粘展瑋表示，真正需特別注意的是眼皮跳動嚴重到影響張眼，甚至臉部其它肌肉不自主抽動，這類屬於較嚴重的眼瞼痙攣可考慮注射肉毒桿菌素，幫助放鬆肌肉、改善症狀，效果普遍不錯，但眼皮跳動合併視力模糊、眼痛、頭痛、肢體無力或口齒不清等症狀，可能不是單純眼皮跳動問題，就應盡速就醫檢查。

