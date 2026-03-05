快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
有網友PO出台中西屯一家排骨飯店爐台炒鍋旁有一隻老鼠正在舔食殘渣，食安處已錄案，將派員稽查。圖／網友_wei_i提供
有網友PO出台中西屯一家排骨飯店爐台炒鍋旁有一隻老鼠正在舔食殘渣，食安處已錄案，將派員稽查。圖／網友_wei_i提供

有網友PO文「中午要吃便當，遇到『主廚』出來打招呼」，從影片中可見，台中市西屯區一家排骨飯店面準備吃午餐，驚見爐台炒鍋旁有一隻老鼠正在舔食殘渣，嚇得他「高歌離席，引起網友熱議；台中市食安處說明，已完成錄案，並將依程序派員現場稽查。

食安處指出，若稽查發現業者有不符合食品良好衛生規範準則的情形，將責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

網友_wei_i在threads上PO出影片，只見這家排骨飯店面裡的不鏽鋼爐台上，炒鍋旁有一隻大老鼠正在舔食爐台上殘留的油漬、食物渣渣。影片一出影引起網友熱議，有網友揶揄「就決定晚餐吃這家」、「老鼠可以外帶嗎？」「

食安處也提醒，民眾如發現店家衛生管理疑慮，可檢具相關照片或影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後將儘速依規查處，共同維護食品安全。

老鼠 食安 台中 排骨

延伸閱讀

伴手禮店結帳多刷坑客？ 店家稱疏忽已退款 會加強核實品項：

3大3小點4碗麵…桌子、地上留滿垃圾就走人 日拉麵店發照譴責反遭刷負評

台中大樓廠商高空裝冷氣未做防護 中市勞工局稽查：違者最高罰30萬元

影／超扯！台中烏日大貨車硬闖台74機慢車道引公憤 警追查了

相關新聞

影／台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

有網友PO文「中午要吃便當，遇到『主廚』出來打招呼」，從影片中可見，台中市西屯區一家排骨飯店面準備吃午餐，驚見爐台炒鍋旁有一隻老鼠正在舔食殘渣，嚇得他「高歌離席，引起網友熱議；台中市食安處說明，已完成錄案，並將依程序派員現場稽查。

苗栗飯店5萬住宿費換來「青苔泳池、爛玩具」！網友氣炸：國旅被搞臭了

一名網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」分享過年訂房的慘痛經歷，直指苗栗民德水庫旁的知名飯店不僅設施老舊，服務品質也不佳，讓家族旅遊變成一場「花錢受罪」的體驗。

交通違規「矯正防制班」3月31日實施 闖紅燈等11項累犯強制講習3小時

為降低交通肇事，交通部去年公布駕照管理3策略，其中，重大違規累犯矯正防制班將從今年3月31日起實施，針對闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛、未依規定減速等11項違規樣態，一般駕駛人一年違規達3次、大車駕駛人一年違規2次等累犯，將強制上3小時矯正防制班講習。

侯友宜談育兒減工時：喊個口號78億 哪那麼多錢

新北市長侯友宜今天談及育兒減工時政策說，市長要做的事非單一社會福利，新北人均預算最少，「喊個口號就要（新台幣）78億，哪...

吸菸加速老化 最新調查：女性吸菸率翻倍且「電子煙抽得比男性兇」

依據國健署「113年國人吸菸行為調查」顯示，女性吸菸率有上升趨勢，又以40至49歲年齡層占比的7.2%最高，約每14個女性就有1個吸菸。在國際婦女節前夕，國健署長沈靜芬呼籲，關心自己及家人，拒菸以及尋求專業協助戒菸，共創無菸家庭及健康生活。

壓力、代謝與老化成健康三大威脅 醫：及早介入有助預防疾病發生

現代人生活節奏快速、壓力沉重，許多疾病不再只是單一器官的問題，而是與生活型態、壓力、老化等因素息息相關。開業復健科及美容外科醫師蘇宗柏表示，臨床常見的健康困擾，可分為壓力相關疾病、慢性代謝疾病，及與老化有關的神經與心血管問題等三大類，這類疾病若能愈早介入，愈有機會逆轉生活習慣，避免疾病發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。