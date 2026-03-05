影／台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

有網友PO文「中午要吃便當，遇到『主廚』出來打招呼」，從影片中可見，台中市西屯區一家排骨飯店面準備吃午餐，驚見爐台炒鍋旁有一隻老鼠正在舔食殘渣，嚇得他「高歌離席，引起網友熱議；台中市食安處說明，已完成錄案，並將依程序派員現場稽查。

食安處指出，若稽查發現業者有不符合食品良好衛生規範準則的情形，將責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

網友_wei_i在threads上PO出影片，只見這家排骨飯店面裡的不鏽鋼爐台上，炒鍋旁有一隻大老鼠正在舔食爐台上殘留的油漬、食物渣渣。影片一出影引起網友熱議，有網友揶揄「就決定晚餐吃這家」、「老鼠可以外帶嗎？」「

食安處也提醒，民眾如發現店家衛生管理疑慮，可檢具相關照片或影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後將儘速依規查處，共同維護食品安全。