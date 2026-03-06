別以為自己是動作片主角！受困電梯「硬開門」超危險 專家教救命動作

日前日本東京晴空塔發生電梯故障，導致20名遊客受困半空中長達5個半小時。萬一也遇到電梯停擺，該如何自保？據日媒CBC電視台報導，專家警告電影裡「從天花板爬出去逃生」的橋段在現實中是致命的行為，正確的保命步驟如下：

正確動作1：按亮「所有樓層」的按鈕

日本專家指出，2009年以後的新電梯多半配有地震管制裝置，遇震會自動停在最近樓層。但如果是老舊電梯，遇到突發狀況最怕它失控上下亂動。因此，受困第一時間請務必「把所有能按的樓層按鈕都按一遍」，強迫電梯只要一有反應，就能在最近的樓層停下來。

正確動作2：利用對講機、手機求助並等待

冷靜使用電梯內的緊急對講機或自己的手機對外聯繫求援。接著就是耐心等待，若沒有訊號，也可利用哨子或拍打聲引起外部注意。

致命NG行為：掰開電梯門、爬天花板

千萬別以為自己是動作片主角！專家嚴正警告，強開電梯門，或是試圖推開天花板的逃生口往上爬，極度容易引發踩空墜落或觸電意外，絕對不能嘗試。

報導也指出，2018年大阪北部大地震時，曾發生346起電梯受困事件，在大型災難下救援往往需要數小時。為此，現今日本許多商辦大樓已開始在電梯角落設置「防災櫃」，裡頭備有飲用水、口糧、保暖毯甚至「攜帶式廁所」，讓受困民眾在等待救援時能維持基本生理需求。