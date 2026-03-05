交通違規「矯正防制班」3月31日實施 闖紅燈等11項累犯強制講習3小時

為降低交通肇事，交通部去年公布駕照管理3策略，其中，重大違規累犯矯正防制班將從今年3月31日起實施，針對闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛、未依規定減速等11項違規樣態，一般駕駛人一年違規達3次、大車駕駛人一年違規2次等累犯，將強制上3小時矯正防制班講習。

交通部今預告修正「道路交通安全講習辦法」、「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」等草案，新增重大違規累犯者，將強制上「累犯矯正防制班」等道安講習課程。

交通部去年10月1日公布駕照管理3策略，其中駕照管理3策略中的「回訓制度」中，規畫在道路交通安全講習課程新增「矯正防制班」，針對特定違規累犯，包含「闖紅燈」、「無號誌路口未依路權行駛」及「行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等處所未依規定減速」等3大態樣，一般駕駛人於1年內違規達3次者，或是營業大型車職業駕駛人於1年內違規達2次者，要求應接受道路交通安全講習。

交通部說，配合回訓制度，今天預告修正「道路交通安全講習辦法」第4條修正草案，明定對應3大態樣的道路交通管理處罰條例條款，規定自今年3月31日起，於1年內違反11種違規樣態者，一般駕駛人一年每達3次、駕駛營業大型車者一年每達2次者，應接受道安講習。

違規樣態包含行近鐵路平交道，不將時速減至15公里以下；行近未設行車管制號誌的行人穿越道，不減速慢行；行經設有彎道、坡路、狹路、狹橋或隧道標誌的路段或道路施工路段，不減速慢行； 行經設有學校、醫院標誌的路段，不減速慢行。未依標誌、標線、號誌指示減速慢行。

行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致汙濕他人身體、衣物；因雨、霧視線不清或道路上臨時發生障礙，不減速慢行；支線道車不讓幹線道車先行；少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行；行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈等違規。

交通部表示，該草案預告期為7日，後續將依法制作業程序於3月底前完成修正發布事宜，預計3月31日起實施。