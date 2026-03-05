快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

聽新聞
0:00 / 0:00

交通違規「矯正防制班」3月31日實施 闖紅燈等11項累犯強制講習3小時

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通違規「矯正防制班」3月31日實施，闖紅燈等11項累犯強制講習3小時。圖／警方提供
交通違規「矯正防制班」3月31日實施，闖紅燈等11項累犯強制講習3小時。圖／警方提供

為降低交通肇事，交通部去年公布駕照管理3策略，其中，重大違規累犯矯正防制班將從今年3月31日起實施，針對闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛、未依規定減速等11項違規樣態，一般駕駛人一年違規達3次、大車駕駛人一年違規2次等累犯，將強制上3小時矯正防制班講習。

交通部今預告修正「道路交通安全講習辦法」、「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」等草案，新增重大違規累犯者，將強制上「累犯矯正防制班」等道安講習課程。

交通部去年10月1日公布駕照管理3策略，其中駕照管理3策略中的「回訓制度」中，規畫在道路交通安全講習課程新增「矯正防制班」，針對特定違規累犯，包含「闖紅燈」、「無號誌路口未依路權行駛」及「行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等處所未依規定減速」等3大態樣，一般駕駛人於1年內違規達3次者，或是營業大型車職業駕駛人於1年內違規達2次者，要求應接受道路交通安全講習。

交通部說，配合回訓制度，今天預告修正「道路交通安全講習辦法」第4條修正草案，明定對應3大態樣的道路交通管理處罰條例條款，規定自今年3月31日起，於1年內違反11種違規樣態者，一般駕駛人一年每達3次、駕駛營業大型車者一年每達2次者，應接受道安講習。

違規樣態包含行近鐵路平交道，不將時速減至15公里以下；行近未設行車管制號誌的行人穿越道，不減速慢行；行經設有彎道、坡路、狹路、狹橋或隧道標誌的路段或道路施工路段，不減速慢行； 行經設有學校、醫院標誌的路段，不減速慢行。未依標誌、標線、號誌指示減速慢行。

行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致汙濕他人身體、衣物；因雨、霧視線不清或道路上臨時發生障礙，不減速慢行；支線道車不讓幹線道車先行；少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行；行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈等違規。

交通部表示，該草案預告期為7日，後續將依法制作業程序於3月底前完成修正發布事宜，預計3月31日起實施。

交通部 闖紅燈

延伸閱讀

16歲學生無照騎車占用內車道...警提醒他卻逃跑 當場開罰1萬8車主連坐

台南火車站前廣場百年「大變身」7日啟用新U型行車動線

科技執法！國道未繫安全帶 AI抓逾5千件

高雄敬老號誌不足 議員建議比照竹市設置

相關新聞

影／台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

有網友PO文「中午要吃便當，遇到『主廚』出來打招呼」，從影片中可見，台中市西屯區一家排骨飯店面準備吃午餐，驚見爐台炒鍋旁有一隻老鼠正在舔食殘渣，嚇得他「高歌離席，引起網友熱議；台中市食安處說明，已完成錄案，並將依程序派員現場稽查。

苗栗飯店5萬住宿費換來「青苔泳池、爛玩具」！網友氣炸：國旅被搞臭了

一名網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」分享過年訂房的慘痛經歷，直指苗栗民德水庫旁的知名飯店不僅設施老舊，服務品質也不佳，讓家族旅遊變成一場「花錢受罪」的體驗。

交通違規「矯正防制班」3月31日實施 闖紅燈等11項累犯強制講習3小時

為降低交通肇事，交通部去年公布駕照管理3策略，其中，重大違規累犯矯正防制班將從今年3月31日起實施，針對闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛、未依規定減速等11項違規樣態，一般駕駛人一年違規達3次、大車駕駛人一年違規2次等累犯，將強制上3小時矯正防制班講習。

侯友宜談育兒減工時：喊個口號78億 哪那麼多錢

新北市長侯友宜今天談及育兒減工時政策說，市長要做的事非單一社會福利，新北人均預算最少，「喊個口號就要（新台幣）78億，哪...

吸菸加速老化 最新調查：女性吸菸率翻倍且「電子煙抽得比男性兇」

依據國健署「113年國人吸菸行為調查」顯示，女性吸菸率有上升趨勢，又以40至49歲年齡層占比的7.2%最高，約每14個女性就有1個吸菸。在國際婦女節前夕，國健署長沈靜芬呼籲，關心自己及家人，拒菸以及尋求專業協助戒菸，共創無菸家庭及健康生活。

壓力、代謝與老化成健康三大威脅 醫：及早介入有助預防疾病發生

現代人生活節奏快速、壓力沉重，許多疾病不再只是單一器官的問題，而是與生活型態、壓力、老化等因素息息相關。開業復健科及美容外科醫師蘇宗柏表示，臨床常見的健康困擾，可分為壓力相關疾病、慢性代謝疾病，及與老化有關的神經與心血管問題等三大類，這類疾病若能愈早介入，愈有機會逆轉生活習慣，避免疾病發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。