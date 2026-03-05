經典賽熱血開打！FRIDAYS聯手可樂果出擊 脆脆入菜應援中華隊

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「墨式脆莎莎」酸香微辣、清爽開胃。圖／開展餐飲集團提供
「墨式脆莎莎」酸香微辣、清爽開胃。圖／開展餐飲集團提供

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）戰火點燃，全台球迷的熱血靈魂再次被喚醒。美式連鎖餐飲龍頭TGI FRIDAYS宣佈與國民零食品牌「可樂果」跨界合作，自3月5日起至3月18日推出期間限定的「涮嘴應援．脆脆出擊」聯名活動。透過大螢幕賽事轉播與極具創意的聯名餐點，將餐廳打造為最具氛圍的應援場域，邀請全民走進店內，在吶喊與碰杯聲中為台灣隊（Team Taiwan）強力發聲。

本次聯名最受矚目的亮點，莫過於將可樂果人氣「黃金起司口味」大膽入菜，將鹹香酥脆的台灣經典滋味融入美式料理。話題新品「肉醬起司脆脆」以濃郁番茄牛肉醬鋪底，撒上碎裂的可樂果增加層次，氣勢宛如全壘打般震撼；「墨式脆莎莎」則透過清爽酸辣的莎莎醬與脆口元素碰撞，成為看球時最涮嘴的良伴。甚至連甜點也玩出新花樣，「水果脆脆聖代」以甜鹹交織的奇妙口感，為每一個得分瞬間增添歡慶的儀式感。

針對觀賽時的聚會需求，TGI FRIDAYS特別推出「尚讚應援組合餐」，讓球迷能以優惠價任選聯名新品搭配生啤酒，打造最正宗的美式觀賽搭檔。此外，互動體驗也全面升級，活動期間點購聯名餐點並拍照上傳社群，就有機會抽中可樂果限量周邊與餐飲優惠禮盒。若在賽事期間提前訂位並註明看球，現場還能領取專屬應援拍拍扇，讓餐廳瞬間化身熱血沸騰的棒球場看台。

TGI FRIDAYS長期致力於創造歡樂聚會體驗，此次透過與可樂果的本土跨界聯名，成功連結了在地情懷與國際賽事壓力下的釋放感。無論是開賽前的暖身小酌，還是比賽關鍵時刻的全場沸騰，這場結合視覺、聽覺與味覺的應援盛宴，正準備與所有球迷一起，用最濃郁的起司香氣與最熱烈的歡呼，陪伴台灣隊在經典賽場上寫下精彩篇章。

「肉醬起司脆脆」加入可樂果人氣「黃金起司口味」，鹹香濃厚。圖／開展餐飲集團提供
「肉醬起司脆脆」加入可樂果人氣「黃金起司口味」，鹹香濃厚。圖／開展餐飲集團提供

