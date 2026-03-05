「坐著這樣踮腳」甭上健身房也免流汗 醫：血糖升幅降32%

不少上班族長時間久坐，運動量不足，久而久之容易提高代謝疾病風險。家醫科醫師李思賢指出，其實即使不去健身房，也有簡單的方法幫助改善血糖控制，研究顯示，只要進行一種名為「坐姿比目魚肌踮腳」的小動作，就可能讓血糖上升幅度降低約32%，對久坐族來說是一種門檻低、容易持續的代謝改善方式。

李思賢在臉書發文分享，一項刊登於期刊《Sports》的研究指出，現代人普遍活動量不足，已成為代謝疾病的重要誘因之一，而「坐姿比目魚肌踮腳」（Soleus Push-Up, SPU）正是一種簡單且有效的介入方式。

這項動作的做法並不複雜，只要坐在椅子上時，雙腳平放地面，接著有節奏地將腳跟抬起、腳尖維持著地，讓小腿後方的比目魚肌收縮，再把腳跟放回地面即可。醫師提醒，這並不是無意識的抖腳，而是帶有節奏與幅度的肌肉收縮運動。

李思賢進一步說明，比目魚肌雖然只占人體體重約1%，但主要由耐力型的慢縮肌纖維組成，具有不易疲勞的特性，能長時間運作。其代謝能量來源也多來自血液中的葡萄糖與脂肪，而不是肌肉內儲存的肝醣，因此特別適合進行長時間、低強度的活動。

研究團隊以10名平均年齡約53歲、屬於糖尿病前期的受試者進行測試。受試者在接受口服葡萄糖耐受試驗（OGTT）的兩小時期間持續進行「坐姿比目魚肌踮腳」。結果顯示，相較於完全靜坐不動，進行該運動者的血糖上升幅度平均降低約32%。

醫師指出，對於血糖偏高或代謝功能較差的人而言，這是一種不需要器材、不必流汗、甚至在辦公室或搭乘交通工具時都能進行的活動方式。尤其對於工作忙碌、體能受限或難以進行高強度運動的人來說，是相當實用的健康介入策略。

此外，「坐姿比目魚肌踮腳」屬於低負荷動作，幾乎不會造成肌肉損傷或疲勞。李思賢表示，對糖尿病前期族群而言，透過這樣的方式協助調整代謝系統，是一種可長期維持且副作用低的做法。不過他也提醒，目前研究樣本數仍不多，未來仍需要更大規模的臨床研究進一步驗證，但現有結果已足以提醒大家，在久坐之餘不妨多讓腳跟動一動。