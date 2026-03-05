侯友宜談育兒減工時：喊個口號78億 哪那麼多錢

新北市長侯友宜今天談及育兒減工時政策說，市長要做的事非單一社會福利，新北人均預算最少，「喊個口號就要（新台幣）78億，哪有那麼多錢」，免費營養午餐最少也要46億元。

2日指曾概估減工時計畫大概要花78億元的侯友宜上午參加新北中和區行動治理座談會表示，財政收支劃分法修法後，新北財源雖增加但不多，新北人均預算仍是全國最少。新北人口多，大家說要福利時，如勞工育兒減工時，「喊一個口號就要78億，我們哪有那麼多錢。」

他說，新北目前處於建設高峰期，捷運建設7線齊發，共要花5000多億元，三鶯線預計今年通車，萬大中和線2027年底完工，中和光復線已啟動可行性評估，預計今年送中央審議，未來將讓中和再起飛。

有里長關心污水下水道接管情形，新北市府水利局表示，接管工程累計接管超過12萬戶，接管率達66%以上，第3期工程已動工；此外，有里長建議擴大新北耶誕城區域到中和四號公園，增加地景藝術及燈飾，侯友宜指示新北市府觀光旅遊局綜合評估。