快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜談育兒減工時：喊個口號78億 哪那麼多錢

中央社／ 記者曹亞沿新北5日電
新北市長侯友宜。聯合報系資料照 葉信菉
新北市長侯友宜。聯合報系資料照 葉信菉

新北市長侯友宜今天談及育兒工時政策說，市長要做的事非單一社會福利，新北人均預算最少，「喊個口號就要（新台幣）78億，哪有那麼多錢」，免費營養午餐最少也要46億元。

2日指曾概估減工時計畫大概要花78億元的侯友宜上午參加新北中和區行動治理座談會表示，財政收支劃分法修法後，新北財源雖增加但不多，新北人均預算仍是全國最少。新北人口多，大家說要福利時，如勞工育兒減工時，「喊一個口號就要78億，我們哪有那麼多錢。」

他說，新北目前處於建設高峰期，捷運建設7線齊發，共要花5000多億元，三鶯線預計今年通車，萬大中和線2027年底完工，中和光復線已啟動可行性評估，預計今年送中央審議，未來將讓中和再起飛。

有里長關心污水下水道接管情形，新北市府水利局表示，接管工程累計接管超過12萬戶，接管率達66%以上，第3期工程已動工；此外，有里長建議擴大新北耶誕城區域到中和四號公園，增加地景藝術及燈飾，侯友宜指示新北市府觀光旅遊局綜合評估。

侯友宜 育兒 工時

延伸閱讀

社宅獨老戶增加為預防意外 新北里長提案簡化救援程序

國影二期 蘇貞昌允興建 黃國昌批延宕 蘇巧慧：會解決爭議

侯友宜行動治理到平溪 聚焦打造不老長智村

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

相關新聞

影／台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

有網友PO文「中午要吃便當，遇到『主廚』出來打招呼」，從影片中可見，台中市西屯區一家排骨飯店面準備吃午餐，驚見爐台炒鍋旁有一隻老鼠正在舔食殘渣，嚇得他「高歌離席，引起網友熱議；台中市食安處說明，已完成錄案，並將依程序派員現場稽查。

苗栗飯店5萬住宿費換來「青苔泳池、爛玩具」！網友氣炸：國旅被搞臭了

一名網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」分享過年訂房的慘痛經歷，直指苗栗民德水庫旁的知名飯店不僅設施老舊，服務品質也不佳，讓家族旅遊變成一場「花錢受罪」的體驗。

交通違規「矯正防制班」3月31日實施 闖紅燈等11項累犯強制講習3小時

為降低交通肇事，交通部去年公布駕照管理3策略，其中，重大違規累犯矯正防制班將從今年3月31日起實施，針對闖紅燈、無號誌路口未依規路權行駛、未依規定減速等11項違規樣態，一般駕駛人一年違規達3次、大車駕駛人一年違規2次等累犯，將強制上3小時矯正防制班講習。

侯友宜談育兒減工時：喊個口號78億 哪那麼多錢

新北市長侯友宜今天談及育兒減工時政策說，市長要做的事非單一社會福利，新北人均預算最少，「喊個口號就要（新台幣）78億，哪...

吸菸加速老化 最新調查：女性吸菸率翻倍且「電子煙抽得比男性兇」

依據國健署「113年國人吸菸行為調查」顯示，女性吸菸率有上升趨勢，又以40至49歲年齡層占比的7.2%最高，約每14個女性就有1個吸菸。在國際婦女節前夕，國健署長沈靜芬呼籲，關心自己及家人，拒菸以及尋求專業協助戒菸，共創無菸家庭及健康生活。

壓力、代謝與老化成健康三大威脅 醫：及早介入有助預防疾病發生

現代人生活節奏快速、壓力沉重，許多疾病不再只是單一器官的問題，而是與生活型態、壓力、老化等因素息息相關。開業復健科及美容外科醫師蘇宗柏表示，臨床常見的健康困擾，可分為壓力相關疾病、慢性代謝疾病，及與老化有關的神經與心血管問題等三大類，這類疾病若能愈早介入，愈有機會逆轉生活習慣，避免疾病發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。