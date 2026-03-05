二氧化碳捕捉封存作業 今環境部召開草案研商會

環境部去年底預告「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」草案，將依「氣候變遷因應法」規範碳捕捉與封存（CCS）作業。重點包括須強制通過環境影響評估、封存場址需取得地質探勘許可、封存期及封井後需持續監測至少20年，並要求投保財務保證等，環境部今召開草案研商會。

「二氧化碳捕捉後封存（CCS）管理辦法草案」計有30條文，包含地質探勘、封存核准申請、封存核准審查、封存核准變更、封存核准展延、二氧化碳來源、二氧化碳來源、緊急應變作業、封井作業、撤銷或廢止等面向。

封存的二氧化碳來源部分，應於國內捕捉，但封存核准屬試驗計畫性質，且數量於4000公噸以內並經中央主管機關同意者，不在此限。其中事業封存的二氧化碳流體，其二氧化碳之濃度應為95%以上，且所含其他物質部可對環境或人類健康構成重大風險。

會中有業者表示，封存場址為進行封存而開發的地表設施、運輸管線與地下儲集層及蓋層範圍，然而國際作法上，長期監測對象也包含運輸管線，希望可以比照國際納入。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，這部分須和其他國際法規來共同檢視。

另有業者指出，如果二氧化碳輸送管線破裂，誰要維護和修復？管線破裂後的責任歸屬相當重要，國外是規定營運商應對管線輸送有相對應責任，我國CCS規定明文寫下沒有不好，畢竟白紙黑字的法源也能避免後續爭議。

此外，二氧化碳洩漏對人體有嚴重的急性健康危害，歐盟的CCS有14個章節都有提到這部分，因此洩漏風險也建議應有評估上的加強。

農業部漁業署代表則建議，封存廠址的申請檢具文件中，若位於漁業生產區者，應檢附漁業主管機關的同意文件。

桃園市環保局代表提醒，2021至2022年，中央有做了很多研究，其中社會溝通相當重要，建議社會溝通也應該入法，也建議中央主責社會溝通，地方再來全力配合，而非等到環評階段才做社會溝通。

蔡玲儀表示，碳捕捉到封存，中間因為會有運輸過程，運輸的管理會再來集思廣益，而封存潛力區的畫設應以環境保護為最大考量，以及避開斷層、生態敏感區等

另有業者最後指出，事業執行封井後監測除特殊情形經中央主管機關核准監測年限外，執行期程為至少20年，這種「至少」的字句並不是很精確，建議就是明訂20年，如此在管理上也會更好規範。