奇美醫院導入AI守護醫療安全 同名同姓警示避免誤檢

面對抗藥性菌株與新興傳染病威脅日益增加，醫療院所的感染管制工作也愈發重要，奇美醫院近年導入人工智慧技術，開發「A+智慧平台」，不僅協助感染管制人員快速整理醫療照護相關收案與病歷判讀外，還能即時監控臨床流程中的潛在風險，強化病人安全防護。

奇美醫院品質管理部醫療安全科執行秘書楊翼寧表示，俗語常說「人有失手，馬有亂蹄」，臨床工作再熟悉，仍可能因為人因而出現風險，因此，醫療安全的重點不只在於避免系統失效，更在於如何防範同類事件再次發生。

為此，奇美醫院近年來投入開發「A+」相關智慧平台，其中「A+臨床品質守護天網系統」，利用生成式AI即時監控臨床流程中的潛在風險，並增加防禦措施，及早攔截可能的問題。

曾有一名23歲的王姓男子前往奇美醫院就醫，並安排進行含顯影劑的電腦斷層(CT)檢查，護理師在交接過程中，雖確認病人姓名與出生日期均無誤，不過，檢查當下有另一名與王姓男子姓名「同名同姓」，而A+臨床品質守護天網系統即時偵測，並跳出「相似姓名高風險」警示，提醒醫療團隊提高警覺。

楊翼寧說，該名王姓男子在影像醫學部同仁接手後，因系統預警提醒，隨即發現檢查表單上的病歷號與王男腕帶上的資訊不一致，同仁果斷依程序暫停流程並回報，並立刻修正資訊、重新安排時間，雖王男家屬一度感到困惑，不過得知原因後也表示理解，更對醫療品質感到安心。

楊翼寧也提到，許多民眾就醫時常疑惑「為什麼要一直確認名字？」、「我們已經不是第一次見面，卻好像沒有被記得，是不是醫護人員不用心？」這並非醫療團隊不用心，在給藥、抽血或手術前反覆確認身分，是為了確保每一項治療都精準無誤。

奇美醫院運用生成式AI技術除自主開發A+臨床品質守護天網系統外，也有A+巡房大聯盟、A+感管師智慧平台等，感染管制護理師龔貞寧指出，以往翻閱一份病歷平均需要10至60分鐘，如今透過AI模擬感管師判讀邏輯，系統可自動整合病人住院期間的相關資料，將初步判讀時間縮短至2至5分鐘，再由人工進一步確認，大幅提升工作效率。

奇美醫院副院長湯宏仁也說，過去感染管制護理師為確認感染案例，往往必須逐一檢視病歷、實驗室檢驗與影像資料，在多個系統間來回比對，耗費大量時間與人力，甚至可能因資訊整合不及而錯失感染管制的黃金介入時機，透過AI輔助後，醫療團隊能更快速、精準掌握潛在感染個案，提升院內防疫與病人安全。