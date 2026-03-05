快訊

勞動部「多元陪伴照顧服務」 提供喘息支持

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，如家住花蓮且已退休的吳老師(化名)3年前中風，現今行動需人幫忙，而當吳老師長期信任的印尼籍看護需返國休假1個月，家屬在憂心照顧空窗期之時，經由醫院個管師介紹，申請到陪伴照顧服務，為吳老師一家帶來及時、高品質的喘息服務與支持。

勞動部勞動力發展署表示，勞動部自2024年開始推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」為民眾評選合格之試辦單位，以滿足民眾在「臨時、短期、緊急」之照顧服務需求，並自2025年4月起開始提供服務。

目前試辦單位提供基本日常生活服務、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等多元陪伴照顧服務。此項服務由民眾全額自費，可彈性選擇短時數4小時或長時數等不同時數搭配使用。

勞發署舉例，吳老師因中風無法自主行動，需人幫忙，原聘僱的印尼籍看護請假返國休假時，家屬正擔心接下來的照顧空窗時期不知如何是好。

所幸經由醫院個管師介紹勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，透過瞭解計畫內容，吳老師家屬得知此計畫之照顧人力不同於坊間，是有督導系統、具品質的照顧人力，便試著向深耕花蓮服務的多元陪伴試辦單位「社團法人花蓮縣家庭照顧者協會」（下稱花協）申請服務。

花協的單位督導在服務使用前，就到吳老師家中瞭解需求及情況，並讓印尼籍陪伴工作者小珊(化名)在原外籍看護返國前充分交接，使吳老師感到安心。

最終，吳老師一家決定使用為期1個月12小時的長時數服務，每日早上8點到晚間8點，從日常起居、備餐料理、陪同外出到陪同就醫，補位家屬不在的時間，提供吳老師所需要的多元陪伴照顧服務。

吳老師及家人因試辦單位回應迅速、態度親切，對多元陪伴服務給予高度評價，而申請過程中系統操作無礙，申請平臺友善流暢，因此也明確表示未來若有需要會繼續使用。

除了來自家屬的真誠肯定，吳老師兒子更由衷說道：「多元陪伴照顧服務試辦計畫是非常好的方案，感謝勞動部推動此計畫，希望更多人能認識並受惠。」

在勞動力發展署的督導把關下，遴選合格之試辦單位聘僱及培訓本國籍與外國籍照顧服務工作者，規劃職前及在職訓練各20小時，結合專業督導輔導機制，即時協助解決服務問題，試辦單位亦有完善督導與品質管理系統，可確保服務專業，提供即時性家庭支持體系。

目前在全國北、中、南、東共有13家公益團體為多元陪伴之試辦單位，若您的家庭也有臨時或短期的照顧需求，歡迎搜尋「多元陪伴照顧服務網站」、或撥打1955免付費專線諮詢。

