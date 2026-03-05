為恭護理之家全面導入「Icue智慧輔助照護系統」 床邊跌倒件數降為0

苗栗縣為恭護理之家最近全面導入「Icue智慧輔助照護系統」，盼結合科技與人本關懷，實現零時差安全守護。為恭紀念醫院表示，為恭自1993年成立以來，已深耕在地逾30年，在現今高齡化浪潮下，長照機構除安全外，更需貼近家庭生活圈，護理之家目前設置50床，提供失能、失智住民24小時專業照護。

院方表示，為恭護理之家鄰近頭份核心生活圈與主要幹道，交通便利、探視方便，民眾無需遠赴外縣市，即可在熟悉的生活環境中，獲得兼具醫療後盾與溫馨環境的專業長照服務。護理之家2025年7月起分階段完成40床智慧照護建置，透過非接觸式感測科技整合離床感應、呼吸監測與翻身監測3大核心功能，當住民體動或生命徵象異常時，系統即時發出警示至護理人員行動裝置，使照護由傳統定時巡房提升為「即時預警、主動防範」。

為恭護理之家督導李雅慧表示，系統導入後，住民在床旁跌倒件數降為0件，長時間臥床導致的壓傷（褥瘡）發生件數降為1件，顯示智慧科技在高風險事件預防的具體成效。曾有失智住民夜間頻繁嘗試自行下床，過去需仰賴人力密集巡房；透過即時體動警示，護理人員可第一時間前往協助，有效降低跌倒風險，家屬安心度顯著提升。除了科技守護，護理之家也強調「家」的感覺，全區採無障礙設計，住房寬敞明亮並設獨立防火區劃，消防設備完善且定期演練；交誼廳以木質調搭配大面窗景引入自然採光，整體空間舒適安全，兼顧居住品質與生活機能，提升住民日常生活的安心與尊嚴。

為恭醫院院長李文源表示，護理之家由為恭醫院醫療團隊提供完整後盾，整合護理師、醫師、復健師、營養師、社工師等跨專業資源，形成醫療與長照無縫接軌的支持系統。未來將持續深化智慧科技應用，讓頭份地區家庭在熟悉生活圈內，即可為長輩找到安全、舒適且具尊嚴的照護選擇。

為恭護理之家交誼廳以木質調搭配大面窗景引入自然採光，強調整體空間舒適安全。圖／為恭紀念醫院提供

為恭護理之家去年7月起分階段完成40床智慧照護建置，透過非接觸式感測科技整合離床感應、呼吸監測與翻身監測3大核心功能，使照護由傳統定時巡房提升為「即時預警、主動防範」。圖／為恭紀念醫院提供