藍色公路布馬航線資訊網啟用 航班海況即時掌握

中央社／ 台北5日電

港務公司今天宣布，藍色公路布馬航線資訊網啟用，每日更新布袋港與馬公港往返航班資訊，並整合即時海氣象提供建議，像是提醒海況、是否需備妥暈船藥，遇海象惡劣將即時預警。

布馬航線為重要的海上觀光與交通要道，每年4月至9月為營運航期，10月起則受東北季風影響停航至翌年3月，其航班極易受風浪及天氣波動影響。台灣港務公司發布新聞稿表示，為提供嘉義布袋港往返澎湖馬公港航班即時資訊，藍色公路布馬航線資訊網即日起啟用。

為落實資訊公開透明，港務公司表示，全面介接交通部中央氣象署專業海氣象資料，納入航線沿線浮標的即時觀測與預報數據，並同步提供布袋及馬公兩港區的即時天氣資訊。

此外，系統依資料屬性實施高頻率更新機制，確保海氣象觀測數據與氣象署同步，使旅客獲得的每一項數據具備高度時效性與參考價值。

除了基礎航程數據的揭露，港務公司表示，藍色公路布馬航線資訊網採用簡潔直觀的視覺化介面設計，將複雜的海氣象數據轉化為旅客易讀、易懂的乘船指南。

港務公司指出，系統每日更新布袋港與馬公港去回程航班資訊，並結合即時海氣象提供智慧化旅途建議，例如主動提醒旅客當日海況是否平穩、是否需備妥暈船藥，或提供防風防曬穿著建議。

若遇海象惡劣或港口管制等特殊情形，港務公司表示，系統將第一時間發布預警，協助旅客及早調整行程以避免現場空等，顯著提升行程規劃決策效率。

