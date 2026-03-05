快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗飯店5萬住宿費換來「青苔泳池、爛玩具」！網友氣炸：國旅被搞臭了

聯合新聞網／ 綜合報導
國旅示意圖。圖／AI生成
國旅示意圖。圖／AI生成

過年期間，許多民眾計劃家族旅遊，期待在假期中享受美好時光。然而，日前有網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」分享自己的住宿經驗，痛批苗栗某知名飯店不僅硬體設施老舊，服務也令人失望，引發熱烈討論。

該網友貼出訂房確認單並表示，自己花費高達50600元，訂了大年初三到初五兩晚的兩間房，其中一間是最頂規的套房，另一間則是湖景房。他特別到現場向經理要求「兩間房臨近」，以方便家族成員交流。然而，入住當天卻發現兩間房分別在2樓和3樓，完全不符之前的要求。飯店解釋因頂規套房全館僅有一間，導致無法安排在同樓層，但網友質疑經理當初的推銷是否存在誤導。

住宿期間問題接踵而至。網友提到長輩房間冷氣不涼，飯店卻以「中央空調統一溫度」為由敷衍回應。雖然後續有稍作調整，但孩子房間的水壓又出現問題，洗澡時水流極小，飯店僅表示「過年期間旅客多，水壓不足」，但問題始終未解決。

此外，館內設施更是讓網友直呼傻眼。遊戲室玩具破損、不安全，地下室電動車區狹小且昏暗，泳池及泡湯池因年久失修完全無法使用，甚至長滿青苔。網友形容整個飯店充滿冷清感，與網站及照片的宣傳內容完全不符。晚餐部分也令人失望，家人們面面相覷地吃完。

該網友最後表示，雖然服務人員態度熱情且努力解決問題，但飯店老舊的硬體設施已無法挽回整體住宿體驗。他直言，「過年期間我們也不怕花錢，但卻換來長輩尷尬而不失禮貌的微笑」，建議其他民眾「住宿就先不要了」。

貼文曝光後，引來大量網友熱議。多數人認為該飯店定價過高且服務品質欠佳，「5萬多元竟然是這樣的住宿體驗，國旅真的爛透了」、「花錢受罪的感覺」、「這種價錢配這種設備，太扯了！」。也有網友分享類似經驗，「遊戲室真的很爛，電動麻將桌壞掉還要收費，早餐更是超NG」。

許多網友紛紛表示感謝原PO分享踩雷經驗，「感謝避雷！改宿新竹」、「國旅就是被這些業者搞臭的，房價高、品質差，再來哭說沒客人」。也有人直言，「難怪大家寧願出國玩」。

相關新聞

苗栗飯店5萬住宿費換來「青苔泳池、爛玩具」！網友氣炸：國旅被搞臭了

一名網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」分享過年訂房的慘痛經歷，直指苗栗民德水庫旁的知名飯店不僅設施老舊，服務品質也不佳，讓家族旅遊變成一場「花錢受罪」的體驗。

過年阿嬤紅包給1300元！母憂不吉利 網安慰揭「是它惹禍」

有一名媽媽在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，表示對於過年期間阿嬤包給兩個小孩的紅包金額感到不滿。她指出，阿嬤包給孩子每人1300元，認為這個數字「不吉利」，並提出疑問：「我要如何不收她紅包，或是包回給她？」

玉山不是白得漂亮 10公分積雪讓碎石坡暗藏滑墜危機

玉山今天凌晨降雪，排雲山莊至主峰明顯積雪，最深約10公分。玉管處表示，主峰一帶夜間與清晨氣溫持續低於0度，積雪不易融化，步道極度溼滑，非必要勿登玉山群峰。

差點「被公車綁架」！她曝驚魂經歷：連司機也救不了我

一名女網友近日於Dcard論壇發文，分享了一段她乘坐公車時的驚魂經歷。她在標題以「我差點被公車綁架」引起關注，並詳細描述了整個事件的始末，讓許多網友為之震驚。

台鐵「埔心-楊梅」鋼軌出現裂縫致號誌異常 列車延誤下午2時才能修復

台鐵今早11時8分埔心=楊梅間發生路線故障事件，軌道鋼軌出現裂縫，號誌出現異常現象，採單線雙向行車，列車出現延誤，預估下午2時才能修復。

勞動節連假離島航線9.3萬座位 將實施退票費用分級制

今年勞動節有3天連假，交通部民航局今宣布，離島管制航線將提供1160架次，計9萬3165個座位數，3月9日（下周一）上午9時起開放訂位，另此次勞動節連假起將實施「退票費用分級制」，以鼓勵旅客盡早確認行程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。