苗栗飯店5萬住宿費換來「青苔泳池、爛玩具」！網友氣炸：國旅被搞臭了

過年期間，許多民眾計劃家族旅遊，期待在假期中享受美好時光。然而，日前有網友在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」分享自己的住宿經驗，痛批苗栗某知名飯店不僅硬體設施老舊，服務也令人失望，引發熱烈討論。

該網友貼出訂房確認單並表示，自己花費高達50600元，訂了大年初三到初五兩晚的兩間房，其中一間是最頂規的套房，另一間則是湖景房。他特別到現場向經理要求「兩間房臨近」，以方便家族成員交流。然而，入住當天卻發現兩間房分別在2樓和3樓，完全不符之前的要求。飯店解釋因頂規套房全館僅有一間，導致無法安排在同樓層，但網友質疑經理當初的推銷是否存在誤導。

住宿期間問題接踵而至。網友提到長輩房間冷氣不涼，飯店卻以「中央空調統一溫度」為由敷衍回應。雖然後續有稍作調整，但孩子房間的水壓又出現問題，洗澡時水流極小，飯店僅表示「過年期間旅客多，水壓不足」，但問題始終未解決。

此外，館內設施更是讓網友直呼傻眼。遊戲室玩具破損、不安全，地下室電動車區狹小且昏暗，泳池及泡湯池因年久失修完全無法使用，甚至長滿青苔。網友形容整個飯店充滿冷清感，與網站及照片的宣傳內容完全不符。晚餐部分也令人失望，家人們面面相覷地吃完。

該網友最後表示，雖然服務人員態度熱情且努力解決問題，但飯店老舊的硬體設施已無法挽回整體住宿體驗。他直言，「過年期間我們也不怕花錢，但卻換來長輩尷尬而不失禮貌的微笑」，建議其他民眾「住宿就先不要了」。

貼文曝光後，引來大量網友熱議。多數人認為該飯店定價過高且服務品質欠佳，「5萬多元竟然是這樣的住宿體驗，國旅真的爛透了」、「花錢受罪的感覺」、「這種價錢配這種設備，太扯了！」。也有網友分享類似經驗，「遊戲室真的很爛，電動麻將桌壞掉還要收費，早餐更是超NG」。

許多網友紛紛表示感謝原PO分享踩雷經驗，「感謝避雷！改宿新竹」、「國旅就是被這些業者搞臭的，房價高、品質差，再來哭說沒客人」。也有人直言，「難怪大家寧願出國玩」。