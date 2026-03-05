聽新聞
華航攜手6大棒球英雄 應援廣告點亮東京巨蛋！特製乖乖為中華隊加油
第6屆世界棒球經典賽（WBC）今天在日本東京巨蛋開打，中華航空將滿滿的應援能量帶到日本，華航獨家攜手台灣棒球英雄，並從4日起，於東京巨蛋周邊LED看板播放Team Taiwan加油廣告；另華航先前針對中華隊包機，準備專屬紀念品致贈球員，包含棒球造型眼罩、棒球造型零錢包、主題乖乖、精緻旅行包組等，另外，民眾搭乘長程線商務艙，也可在SkyLounge點心中取得主題乖乖。
第6屆世界棒球經典賽（WBC）今天在日本東京巨蛋開打，華航將滿滿的應援能量帶到日本，華航獨家攜手台灣棒球英雄，應援形象照展現林家正、古林睿煬、陳傑憲、張育成、吳念庭及孫易磊等6名國手的英姿；且4日起於東京巨蛋周邊LED看板播放Team Taiwan加油廣告，以最熱血的方式向世界展現台灣球迷的團結與支持，一同為中華隊喝采。
華航2月28日也以包機陪同Team Taiwan前往日本宮崎，力挺棒球好手踏上2026 WBC經典賽旅途。為此，華航特別為包機換上專屬服務用品，在機艙內點綴棒球元素，包含Team Taiwan枕套、飲料紙杯及果豆點心，另外，華航也準備專屬紀念品致贈球員，包含棒球造型眼罩、棒球造型零錢包、主題乖乖、精緻旅行包組等，讓選手們在旅程的起點就能感受到支持的力量。
此外，華航也為旅客準備驚喜，即日起至3月10日，凡搭乘華航台灣往返東京航班的旅客，自報到起即可獲得專屬Team Taiwan的電子或紙本登機證，班機上亦同步提供多項限定服務用品，包含特別設計的頭墊紙、枕套、飲料紙杯及果豆點心，讓應援從登機那一刻開始，陪伴球迷一路飛向賽場，為中華隊全力加油。
