避免鄉親舟車勞頓 彭啓明：未來環評增10分鐘公眾意見整理環節

環評是國家建設開發的重要審查程序，但也常被批評民眾大老遠到了環境部，結果登記發言時間只有短短3分鐘。環境部長彭啓明表示，未來會中民眾發言前，特別新增了「公眾意見整理」時段，預計以5到10分鐘，綜整環評書件系統、記者會、媒體報導等各界意見，讓委員在審查前就能全面掌握社會正反焦點。

彭啓明說，這1年多來，自己常在環境部門口觀察到前來開記者會的民眾。多數是針對開發單位的環評送審案件表達憂慮，擔心環境受損或民意被忽視，鄉親們往往先在門口開記者會，再進到會場陳述反對理由，這份對土地的關心，環境部都看在眼裡。

彭啓明表示，環境部的環評會議，是由遴選出的委員進行專業審查，如果細看會議過程，委員們其實非常努力在找疑慮，要求開發單位透過「減輕、縮小、迴避或補償」，將影響降到最低，然而立場不同，評價就不同，開發者覺得我們是阻礙發展的石頭，環保團體覺得把關不夠，環境部作為一個「裁判者」，有時候真的很為難。

彭啓明說，雖難動大刀，但微調改革已啟動，過去1年多，環境部一直在尋求更好的制度改革，在暫時還難以達成全面大共識的情況下，決定從「逐步微調」開始，在開發單位報告完、民眾發言前，特別新增了「公眾意見整理」時段，於環評書件系統陳述意見或其他記者會反應之意見整理，預計5到10分鐘，好讓委員在審查前就能全面掌握社會正反焦點。

彭啓明說，遠方鄉親可以透過網路表達意見，不一定要舟車勞頓，對環境部而言，各類陳述與媒體報導一樣重要，且會整理得比報導更精準，甚至在想，以後是不是連記者會都能線上開。

彭啓明說，未來還會善用開放資料與AI，讓公眾意見與開發者回應都能更精準地對標，這些新變革將在今年陸續推出。