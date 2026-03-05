快訊

經典賽Live／3局下徐若熙遭狀元敲安後化解危機 中華0：0澳洲

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

避免鄉親舟車勞頓 彭啓明：未來環評增10分鐘公眾意見整理環節

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
彭啓明表示，未來環評特別新增「公眾意見整理」時段，以5到10分鐘綜整環評書件系統、記者會、媒體報導等各界意見，讓委員在審查前就能全面掌握社會正反焦點。本報資料照片
彭啓明表示，未來環評特別新增「公眾意見整理」時段，以5到10分鐘綜整環評書件系統、記者會、媒體報導等各界意見，讓委員在審查前就能全面掌握社會正反焦點。本報資料照片

環評是國家建設開發的重要審查程序，但也常被批評民眾大老遠到了環境部，結果登記發言時間只有短短3分鐘。環境部長彭啓明表示，未來會中民眾發言前，特別新增了「公眾意見整理」時段，預計以5到10分鐘，綜整環評書件系統、記者會、媒體報導等各界意見，讓委員在審查前就能全面掌握社會正反焦點。

彭啓明說，這1年多來，自己常在環境部門口觀察到前來開記者會的民眾。多數是針對開發單位的環評送審案件表達憂慮，擔心環境受損或民意被忽視，鄉親們往往先在門口開記者會，再進到會場陳述反對理由，這份對土地的關心，環境部都看在眼裡。

彭啓明表示，環境部的環評會議，是由遴選出的委員進行專業審查，如果細看會議過程，委員們其實非常努力在找疑慮，要求開發單位透過「減輕、縮小、迴避或補償」，將影響降到最低，然而立場不同，評價就不同，開發者覺得我們是阻礙發展的石頭，環保團體覺得把關不夠，環境部作為一個「裁判者」，有時候真的很為難。

彭啓明說，雖難動大刀，但微調改革已啟動，過去1年多，環境部一直在尋求更好的制度改革，在暫時還難以達成全面大共識的情況下，決定從「逐步微調」開始，在開發單位報告完、民眾發言前，特別新增了「公眾意見整理」時段，於環評書件系統陳述意見或其他記者會反應之意見整理，預計5到10分鐘，好讓委員在審查前就能全面掌握社會正反焦點。

彭啓明說，遠方鄉親可以透過網路表達意見，不一定要舟車勞頓，對環境部而言，各類陳述與媒體報導一樣重要，且會整理得比報導更精準，甚至在想，以後是不是連記者會都能線上開。

彭啓明說，未來還會善用開放資料與AI，讓公眾意見與開發者回應都能更精準地對標，這些新變革將在今年陸續推出。

環評 彭啓明

延伸閱讀

土方之亂…高港填方造陸 環委：不利環境

環團：土方填海 永久破壞海床

五股泰山輕軌環評通過 綜規報告四度送審

對環境造成顯著不利影響 高雄港填方區工程進二階環評

相關新聞

過年阿嬤紅包給1300元！母憂不吉利 網安慰揭「是它惹禍」

有一名媽媽在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，表示對於過年期間阿嬤包給兩個小孩的紅包金額感到不滿。她指出，阿嬤包給孩子每人1300元，認為這個數字「不吉利」，並提出疑問：「我要如何不收她紅包，或是包回給她？」

玉山不是白得漂亮 10公分積雪讓碎石坡暗藏滑墜危機

玉山今天凌晨降雪，排雲山莊至主峰明顯積雪，最深約10公分。玉管處表示，主峰一帶夜間與清晨氣溫持續低於0度，積雪不易融化，步道極度溼滑，非必要勿登玉山群峰。

差點「被公車綁架」！她曝驚魂經歷：連司機也救不了我

一名女網友近日於Dcard論壇發文，分享了一段她乘坐公車時的驚魂經歷。她在標題以「我差點被公車綁架」引起關注，並詳細描述了整個事件的始末，讓許多網友為之震驚。

勞動節連假離島航線9.3萬座位 將實施退票費用分級制

今年勞動節有3天連假，交通部民航局今宣布，離島管制航線將提供1160架次，計9萬3165個座位數，3月9日（下周一）上午9時起開放訂位，另此次勞動節連假起將實施「退票費用分級制」，以鼓勵旅客盡早確認行程。

今「 驚蟄 」雲雨帶通過中 各地短暫飄雨或小雨 明天鋒面+東北季風到

今天是24節氣的「 驚蟄 」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雲雨帶通過中，今天白天各地天氣不穩定，均有短暫飄雨或小雨的機會，今天下午後雲雨帶逐漸離開，降雨機率降低。󠀠

名醫林禹宏離世曾曝1病「生不如死」 蘇一峰：致呼吸道阻塞的嚴重疾病

不孕症名醫、新光醫院婦產科醫師林禹宏3日過世，享壽60歲，他生前積極抗癌，並公開罹病及治療經歷，鼓勵無數病友。他曾接受聯合報健康版專訪，提及幹細胞骨髓移植兩年後，因罕見且棘手的肺臟排斥問題，導致「阻塞性細支氣管炎（BO）」，支氣管愈來愈狹窄，「那段時間裡簡直是生不如死」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。