勞動節連假離島航線9.3萬座位 將實施退票費用分級制

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
今年勞動節有3天連假，交通部民航局今宣布，離島管制航線將提供1160架次，計9萬3165個座位數。聯合報系資料照

今年勞動節有3天連假交通部民航局今宣布，離島管制航線將提供1160架次，計9萬3165個座位數，3月9日（下周一）上午9時起開放訂位，另此次勞動節連假起將實施「退票費用分級制」，以鼓勵旅客盡早確認行程。

今年勞動節假期自5月1日（周五）至5月3日（周日）有3天連假，民航局規畫，4月30日（周四）至5月4日（周一）為航空疏運期，共計5天。民航局指出，勞動節連假仍以澎湖、金門、馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

各航線運能提供部分，澎湖航線624架次、4萬9738個座位數；金門航線404架次、3萬4412個座位數；馬祖航線132架次、9015個座位數；上述3離島航線共計提供1160架次、9萬3165個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，此次勞動節連假，於尖峰時段4月30日至5月2日台灣出發往離島方向，以及5月2日至5月4日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，並實施「退票費用分級制」。

旅客購買上述加註使用限制的機票，退票費用將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等三階段，分別得酌收最高上限不得超過票面價10%、20％、30％，使有限空運資源獲得更有效利用。

民航局表示，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，勞動節假期適值台灣本島及外離島霧季，航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

