影／空拍看台灣 春季限定秘境！獅子鄉「西瓜河」蜿蜒山谷

聯合報／ 記者劉學聖 陳世忠／屏東報導
屏東枋山溪每年春天現身的「西瓜河」，是全台罕見的季節限定景觀， 枯水期溪床整片化身萬株瓜田，從高處鳥瞰彷彿綠色河水鋪滿河床十分壯觀。記者劉學聖／攝影
屏東縣獅子鄉沿著枋山溪一帶風景秀麗，境內有南迴鐵路穿梭而過，沿溪往上可探訪卡悠峰瀑布、枋野車站秘境，以及展望極佳的小百岳巴層巴墨山。其中，每年春天才會現身的「西瓜河」，更是全台罕見的季節限定景觀， 枯水期溪床整片化身萬株瓜田，從高處鳥瞰彷彿綠色河水鋪滿河床，每年都會吸引不少遊客與攝影愛好者前來朝聖。

所謂「西瓜河」，是當地農民利用枋山溪枯水期，在溪床整地種植西瓜所形成的特殊畫面。每年十月起，農民向林務單位合法承租河川地，進行整地、埋設水管、鋪設塑膠布等作業，一次種下上萬株西瓜苗。隨著氣候轉暖，一顆顆飽滿香甜的西瓜在三月間生長茂盛，從巴層巴墨山稜線向下俯瞰，整片溪床鋪滿翠綠瓜苗，遠望宛如一條綠色河流蜿蜒其間，因此被許多網友暱稱為「西瓜河」。

當地農民指出，西瓜約在三月初成熟上市，一直到清明節採收結束後，便拆除設施、復舊土地，讓河川回歸自然原貌。待梅雨與颱風季帶來豐沛雨水，河道恢復水量，隔年枯水期再度化身為瓜田，如此年復一年，形成獅子鄉特有的農作景觀。

種植西瓜超過五十年的潘姓農民表示，從整地到採收歷時半年，期間每日澆水、施肥，還須疏果，淘汰生長不良的瓜苗；待果實成熟階段，更需架設電網圍籬，防範猴子與山豬侵擾。若遇豪雨或天災，整片瓜園可能瞬間毀於一旦，辛苦心血付諸流水，可說是典型「看天吃飯」的行業。

儘管辛勞風險高，但得天獨厚的氣候與水質，孕育出香甜多汁的西瓜，也成為不少老饕每年春季引頸期盼的南國滋味。春季限定的「西瓜河」景觀，不僅展現人與自然共存的智慧，也為屏東山區增添一抹如詩如畫的季節風采。

屏東枋山溪每年春天現身的「西瓜河」，是全台罕見的季節限定景觀， 枯水期溪床整片化身萬株瓜田，從高處鳥瞰彷彿綠色河水鋪滿河床十分壯觀。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪每年春天現身的「西瓜河」，是全台罕見的季節限定景觀， 枯水期溪床整片化身萬株瓜田，從高處鳥瞰彷彿綠色河水鋪滿河床十分壯觀。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪西瓜約在三月初成熟上市，一直到清明節採收結束後，所有設備拆除回歸大地。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪每年春天現身的「西瓜河」，是全台罕見的季節限定景觀， 枯水期溪床整片化身萬株瓜田，從高處鳥瞰彷彿綠色河水鋪滿河床十分壯觀。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪每年春天現身的「西瓜河」，是全台罕見的季節限定景觀， 枯水期溪床整片化身萬株瓜田，從高處鳥瞰彷彿綠色河水鋪滿河床十分壯觀。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪西瓜約在三月初成熟上市，當地農民會飼養看家狗防止外人。記者劉學聖／攝影
種植西瓜超過五十年的潘姓農民表示，從整地到採收歷時半年，期間每日澆水、施肥，還須疏果，淘汰生長不良的瓜苗。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪西瓜約在三月初成熟上市，一直到清明節採收結束後，所有設備拆除回歸大地。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪每年春天現身的「西瓜河」，是全台罕見的季節限定景觀， 枯水期溪床整片化身萬株瓜田，從高處鳥瞰彷彿綠色河水鋪滿河床十分壯觀。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪每年春天現身的「西瓜河」，是全台罕見的季節限定景觀， 枯水期溪床整片化身萬株瓜田，從高處鳥瞰彷彿綠色河水鋪滿河床十分壯觀。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪西瓜約在三月初成熟上市，一直到清明節採收結束後，所有設備拆除回歸大地。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪西瓜約在三月初成熟上市，一直到清明節採收結束後，所有設備拆除回歸大地。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪每年春天現身的「西瓜河」，是全台罕見的季節限定景觀， 枯水期溪床整片化身萬株瓜田，從高處鳥瞰彷彿綠色河水鋪滿河床十分壯觀。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪每年春天現身的「西瓜河」，是全台罕見的季節限定景觀， 枯水期溪床整片化身萬株瓜田，從高處鳥瞰彷彿綠色河水鋪滿河床十分壯觀。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪每年春天現身的「西瓜河」，是全台罕見的季節限定景觀， 枯水期溪床整片化身萬株瓜田，從高處鳥瞰彷彿綠色河水鋪滿河床十分壯觀。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪西瓜約在三月初成熟上市，一直到清明節採收結束後，所有設備拆除回歸大地。記者劉學聖／攝影
種植西瓜超過五十年的潘姓農民表示，從整地到採收歷時半年，期間每日澆水、施肥，還須疏果，淘汰生長不良的瓜苗。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪每年春天現身的「西瓜河」，是全台罕見的季節限定景觀， 枯水期溪床整片化身萬株瓜田，從高處鳥瞰彷彿綠色河水鋪滿河床十分壯觀。記者劉學聖／攝影
屏東枋山溪每年春天現身的「西瓜河」，是全台罕見的季節限定景觀， 枯水期溪床整片化身萬株瓜田，從高處鳥瞰彷彿綠色河水鋪滿河床十分壯觀。記者劉學聖／攝影
