Uber Eats「贏」點得到！熱血助攻挺台的！一起幫Team Taiwan加油

撰文／ 記者黃筱晴

2026WBC世界棒球經典賽開打，棒球熱潮再度席捲全台！外送平台Uber Eats 延續先前在金鐘獎「影后點得到」的氣勢，推出全新應援主張「贏 點得到」，轉化為最簡潔有力的加油口號，號召全民一起幫Team Taiwan加油、應援台灣隊。

全台球迷準備好了嗎？從美食到勝利，一起點起來！根據市調資料顯示，Uber Eats 使用者對棒球的關注度顯著高於一般大眾。趁著經典賽熱潮，無論是在家中電視前屏氣凝神，比分膠著時緊張到忘了手上的炸雞；還是邊大吸一口珍奶邊高喊加油；甚至早早點好整桌料理，準備「吃爆對手」，這些再熟悉不過的觀賽場景，只要打開 Uber Eats，美食隨時送到，應援氣氛立刻到位，也期待把對台灣隊勝利的期待一起「點」起來。

Uber Eats 號召民眾一起用台灣人的方式挺台灣隊。 圖／ Uber Eats 提供
Uber Eats 號召民眾一起用台灣人的方式挺台灣隊。 圖／ Uber Eats 提供

隨著 Uber Eats Team Taiwan 應援影片於3月7日正式上線，片中亮相的「贏 點得到」應援神戰袍也迅速掀起話題，讓不少球迷敲碗詢問：「這件要怎麼樣才能點得到？」Uber Eats 號召民眾一起用台灣人的方式挺台灣隊，App 內同步上線應援美食專區從多人聚餐分享餐到個人獨享宵夜，整合多元品項，讓球迷在每一場關鍵賽事時刻，都能以最快速、最便利的方式補充應援能量。

讓 Uber Eats 成為觀賽現場之外最即時的後援，把美食送到，把熱血延續，把勝利一起點起來！

#UberEats #贏點得到 #TeamTaiwan

