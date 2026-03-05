勞動節連假離島管制航線3月9日開賣 將實施退票費用分級制

2026年勞動節有3天連假，交通部民用航空局5日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,160架次，計93,165個座位數，並自3月9日(下週一)上午9時起開放訂位。另此次勞動節連假起將實施「退票費用分級制」，以鼓勵旅客儘早確認行程。

今年勞動節假期自5月1日(週五)至115年5月3日(週日)有3天連假，民航局規劃，4月30日(週四)至5月4日(週一)為航空疏運期，共計5天。民航局指出，勞動節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線624架次、49,738個座位數；金門航線404架次、34,412個座位數；馬祖航線132架次、9,015個座位數；上述3離島航線共計提供1,160架次、93,165個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次勞動節連假，於尖峰時段4月30日至5月2日台灣出發往離島方向，以及5月2日至5月4日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，並實施「退票費用分級制」。

旅客購買上述加註使用限制的機票，退票費用將依航班起飛日分為前七日以上、前一日至六日及當日航班起飛前等三階段，分別得酌收最高上限不得超過票面價百分之十、二十及三十，使有限空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

此外，勞動節假期適值台灣本島及外離島霧季，航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。