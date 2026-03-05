玉山不是白得漂亮 10公分積雪讓碎石坡暗藏滑墜危機

玉山今天凌晨降雪，排雲山莊至主峰明顯積雪，最深約10公分。玉管處表示，主峰一帶夜間與清晨氣溫持續低於0度，積雪不易融化，步道極度溼滑，非必要勿登玉山群峰。

玉山國家公園管理處表示，今天凌晨3點至5點，排雲山莊往玉山主峰路段陸續降雪，玉管處今天清晨派人巡視步道，發現積雪約10公分，主要集中在玉山主群峰。沿途登山步道相當濕滑，由於未來幾天主峰及周邊夜間、清晨氣溫仍低於0度，積雪短期內不易消融。

玉管處指出，積雪經反覆融凍後，步道將形成「冰雪與岩石混合地形」，原本熟悉的碎石坡表面會變得濕滑，行走難度與滑墜風險明顯提高。

玉管處副處長邦卡爾‧海放南呼籲，近期若非必要，請勿前往主峰；確實上山者，務必攜帶冰斧、冰爪與頭盔等完整雪季裝備，並隨時留意氣象變化。若天候惡化或環境風險過高，管理人員也將勸導山友勿再前行。

玉管處也提醒，高山環境強風低溫，易造成頭部失溫、頭痛，甚至誘發高山症，保暖衣物與頭部防寒不可輕忽。若攀登途中發現步道積雪或結冰，評估自身技術或裝備不足以應付時，應果斷回撤，切勿勉強前進，以免發生滑墜意外。

玉山今天凌晨下雪，主峰線步道積雪超過10公分。圖／玉管處提供

玉山今天凌晨下雪，玉山主峰凍成冰天雪地，登山風險大增。圖／玉管處提供

玉山今天凌晨下雪，群峰成冰雪世界。圖／玉管處提供

玉山今天凌晨下雪，主峰線急凍成冰天雪地。圖／玉管處提供