過年阿嬤紅包給1300元！母憂不吉利 網安慰揭「是它惹禍」

過年期間，親友間互相贈送紅包是常見的傳統習俗，但近日一名媽媽在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，表示對於過年期間阿嬤包給兩個小孩的紅包金額感到不滿。她指出，阿嬤包給孩子每人1300元，認為這個數字「不吉利」，並提出疑問：「我要如何不收她紅包，或是包回給她？」

此篇貼文一經曝光便引發網友熱烈討論。部分網友認為可能是因為新鈔黏在一起導致金額有誤，建議直接向阿嬤確認。「我覺得可能新鈔不好拿黏住」、「會不會原本只有包1200，新錢黏一起，多一張」、「直接問她，看是不是包錯了？有時候是因為新錢黏在一起的關係」、「直接問清楚」、「叫先生去問，看是什麼情況」，不少人提出類似看法。

然而，也有許多網友對媽媽的想法表示不以為然，認為紅包的金額並非重點，重點在於心意。「紅包本來就是心意，金額多少並不重要」、「若包一萬三或十三萬，你還會覺得不吉利嗎？」、「什麼年代、還有這種想法」、「年輕人常說時代不同了，長輩有紅就好，又何必再意單數雙數」、「覺得紅包都是心意，數字不是最重點」。

此外，也有網友分享自身經歷，指出並非所有家庭都有包紅包的習慣。「我小孩連他阿嬤的紅包影子都沒看到勒」、「我家小孩的阿嬤，給他們一人才100塊」、「想太多，你可以跟阿嬤講錢不收，紅包袋我拿著」。