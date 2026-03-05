快訊

經典賽Live／3局下徐若熙遭狀元敲安後化解危機 中華0：0澳洲

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

年後不想「挨餓飲控」？營養師：餐前一瓶高纖豆漿，輕鬆回歸好狀態

文／ 陳欣

年節連假後，不少人開始啟動飲控計畫，從節食、代餐到各種外在輔助方式，討論熱度不減。然而營養師提醒，過於激烈或依賴外力的做法，可能增加身體負擔，也不易長期維持。與其刻意挨餓，不如從進食順序調整開始，建議採取「纖喝先贏」策略，餐前30分鐘補充一瓶統一陽光低糖或無加糖高纖豆漿，有助於提升飽足感、放慢進食速度，讓年後飲控更穩定展開。

營養師建議，年後飲控採取「纖喝先贏」策略，餐前30分鐘補充一瓶統一陽光低糖或無加糖高纖豆漿，補充高纖提提升飽足感，讓身體輕鬆回到理想狀態。 攝影/盧畊廷
營養師建議，年後飲控採取「纖喝先贏」策略，餐前30分鐘補充一瓶統一陽光低糖或無加糖高纖豆漿，補充高纖提提升飽足感，讓身體輕鬆回到理想狀態。 攝影/盧畊廷

調整進食順序 比限制飲食更關鍵

「年後飲控的重點，並不是少吃什麼，而是重新建立用餐節奏。」營養師指出，尤其對上班族而言，外食與聚餐難以避免，若單純壓抑食慾，往往造成反效果。相較之下，從餐前開始調整，屬於較溫和且可執行的方式。

餐前補充含高膳食纖維的食物，有助於提升飽足感、放慢進食速度，也能讓整體飲食更有秩序。這種順應身體節奏的做法，不需大幅改變原有餐桌內容，更容易融入日常生活，因此被視為年後調整飲食的實用重點。

高纖豆漿成餐前選擇 補纖維也補蛋白質

在餐前補充的選擇上，營養師建議以成分單純、能長期搭配的飲品為優先。以統一陽光高纖豆漿400ml為例，有助於提升飽足感；同時含有15g優質植物性蛋白質，約接近兩顆雞蛋的蛋白質含量，可用於肌肉生長，讓身體機能正常運作。

營養師說，若於正餐前飲用，可避免因過度飢餓而進食過快，進而降低高熱量食物攝取機會。對於希望年後飲控的族群而言，高纖豆漿不需改變原有餐食內容，卻能在細節上優化整體攝取。

統一陽光高纖豆漿400ml為例，高纖有助於提升飽足感。 攝影/盧畊廷
統一陽光高纖豆漿400ml為例，高纖有助於提升飽足感。 攝影/盧畊廷

此外，統一陽光高纖豆漿具健康食品標章，零膽固醇特性，提供低糖與無加糖選擇，讓不同飲食需求者都能安心搭配。專家指出，選擇天然、可長期執行的飲食方式，比短期效果更為重要。

依飲食情境搭配 讓高纖豆漿進行營養平衡

除了餐前飲用外，高纖飲食也可依不同生活場景靈活安排。例如聚餐前先補充一瓶統一陽光高纖豆漿，幫助穩定進食節奏；日常搭配蔬菜沙拉或便當，落實「纖上加纖」概念；午後想享用點心時，以低糖高纖豆漿取代含糖飲品，並搭配地瓜或茶葉蛋，讓下午茶成為補充纖維與蛋白質的好時機。

餐前補充一瓶統一陽光高纖豆漿，搭配蔬菜沙拉或便當，不僅幫助穩定進食節奏，也落實「纖上加纖」概念。 攝影/盧畊廷
餐前補充一瓶統一陽光高纖豆漿，搭配蔬菜沙拉或便當，不僅幫助穩定進食節奏，也落實「纖上加纖」概念。 攝影/盧畊廷

午後享用點心，以低糖高纖豆漿取代含糖飲品，並搭配地瓜或茶葉蛋，讓午茶成為補充纖維與蛋白質的好時機。 攝影/盧畊廷
午後享用點心，以低糖高纖豆漿取代含糖飲品，並搭配地瓜或茶葉蛋，讓午茶成為補充纖維與蛋白質的好時機。 攝影/盧畊廷

營養師強調，年後飲控不必急於求成，也無需走向極端。從每一餐前的一個小改變開始，讓飲食慢慢回到穩定、有節奏的狀態，才是長期健康管理的關鍵。透過簡單可行的高纖習慣，讓飲控不再充滿壓力，而成為日常生活的一部分。

營養師強調，年後飲控從每一餐前的一個小改變開始，讓飲食回到穩定狀態。 圖/趙函穎營養師提供
營養師強調，年後飲控從每一餐前的一個小改變開始，讓飲食回到穩定狀態。 圖/趙函穎營養師提供

相關新聞

過年阿嬤紅包給1300元！母憂不吉利 網安慰揭「是它惹禍」

有一名媽媽在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，表示對於過年期間阿嬤包給兩個小孩的紅包金額感到不滿。她指出，阿嬤包給孩子每人1300元，認為這個數字「不吉利」，並提出疑問：「我要如何不收她紅包，或是包回給她？」

玉山不是白得漂亮 10公分積雪讓碎石坡暗藏滑墜危機

玉山今天凌晨降雪，排雲山莊至主峰明顯積雪，最深約10公分。玉管處表示，主峰一帶夜間與清晨氣溫持續低於0度，積雪不易融化，步道極度溼滑，非必要勿登玉山群峰。

差點「被公車綁架」！她曝驚魂經歷：連司機也救不了我

一名女網友近日於Dcard論壇發文，分享了一段她乘坐公車時的驚魂經歷。她在標題以「我差點被公車綁架」引起關注，並詳細描述了整個事件的始末，讓許多網友為之震驚。

勞動節連假離島航線9.3萬座位 將實施退票費用分級制

今年勞動節有3天連假，交通部民航局今宣布，離島管制航線將提供1160架次，計9萬3165個座位數，3月9日（下周一）上午9時起開放訂位，另此次勞動節連假起將實施「退票費用分級制」，以鼓勵旅客盡早確認行程。

今「 驚蟄 」雲雨帶通過中 各地短暫飄雨或小雨 明天鋒面+東北季風到

今天是24節氣的「 驚蟄 」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雲雨帶通過中，今天白天各地天氣不穩定，均有短暫飄雨或小雨的機會，今天下午後雲雨帶逐漸離開，降雨機率降低。󠀠

名醫林禹宏離世曾曝1病「生不如死」 蘇一峰：致呼吸道阻塞的嚴重疾病

不孕症名醫、新光醫院婦產科醫師林禹宏3日過世，享壽60歲，他生前積極抗癌，並公開罹病及治療經歷，鼓勵無數病友。他曾接受聯合報健康版專訪，提及幹細胞骨髓移植兩年後，因罕見且棘手的肺臟排斥問題，導致「阻塞性細支氣管炎（BO）」，支氣管愈來愈狹窄，「那段時間裡簡直是生不如死」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。