年後不想「挨餓飲控」？營養師：餐前一瓶高纖豆漿，輕鬆回歸好狀態

年節連假後，不少人開始啟動飲控計畫，從節食、代餐到各種外在輔助方式，討論熱度不減。然而營養師提醒，過於激烈或依賴外力的做法，可能增加身體負擔，也不易長期維持。與其刻意挨餓，不如從進食順序調整開始，建議採取「纖喝先贏」策略，餐前30分鐘補充一瓶統一陽光低糖或無加糖高纖豆漿，有助於提升飽足感、放慢進食速度，讓年後飲控更穩定展開。

營養師建議，年後飲控採取「纖喝先贏」策略，餐前30分鐘補充一瓶統一陽光低糖或無加糖高纖豆漿，補充高纖提提升飽足感，讓身體輕鬆回到理想狀態。 攝影/盧畊廷

調整進食順序 比限制飲食更關鍵

「年後飲控的重點，並不是少吃什麼，而是重新建立用餐節奏。」營養師指出，尤其對上班族而言，外食與聚餐難以避免，若單純壓抑食慾，往往造成反效果。相較之下，從餐前開始調整，屬於較溫和且可執行的方式。

餐前補充含高膳食纖維的食物，有助於提升飽足感、放慢進食速度，也能讓整體飲食更有秩序。這種順應身體節奏的做法，不需大幅改變原有餐桌內容，更容易融入日常生活，因此被視為年後調整飲食的實用重點。

高纖豆漿成餐前選擇 補纖維也補蛋白質

在餐前補充的選擇上，營養師建議以成分單純、能長期搭配的飲品為優先。以統一陽光高纖豆漿400ml為例，有助於提升飽足感；同時含有15g優質植物性蛋白質，約接近兩顆雞蛋的蛋白質含量，可用於肌肉生長，讓身體機能正常運作。

營養師說，若於正餐前飲用，可避免因過度飢餓而進食過快，進而降低高熱量食物攝取機會。對於希望年後飲控的族群而言，高纖豆漿不需改變原有餐食內容，卻能在細節上優化整體攝取。

統一陽光高纖豆漿400ml為例，高纖有助於提升飽足感。 攝影/盧畊廷

此外，統一陽光高纖豆漿具健康食品標章，零膽固醇特性，提供低糖與無加糖選擇，讓不同飲食需求者都能安心搭配。專家指出，選擇天然、可長期執行的飲食方式，比短期效果更為重要。

依飲食情境搭配 讓高纖豆漿進行營養平衡

除了餐前飲用外，高纖飲食也可依不同生活場景靈活安排。例如聚餐前先補充一瓶統一陽光高纖豆漿，幫助穩定進食節奏；日常搭配蔬菜沙拉或便當，落實「纖上加纖」概念；午後想享用點心時，以低糖高纖豆漿取代含糖飲品，並搭配地瓜或茶葉蛋，讓下午茶成為補充纖維與蛋白質的好時機。

餐前補充一瓶統一陽光高纖豆漿，搭配蔬菜沙拉或便當，不僅幫助穩定進食節奏，也落實「纖上加纖」概念。 攝影/盧畊廷

午後享用點心，以低糖高纖豆漿取代含糖飲品，並搭配地瓜或茶葉蛋，讓午茶成為補充纖維與蛋白質的好時機。 攝影/盧畊廷

營養師強調，年後飲控不必急於求成，也無需走向極端。從每一餐前的一個小改變開始，讓飲食慢慢回到穩定、有節奏的狀態，才是長期健康管理的關鍵。透過簡單可行的高纖習慣，讓飲控不再充滿壓力，而成為日常生活的一部分。